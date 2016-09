PARLAMENTOS DA CPLP: Desenvolver tecnologia para promover cidadania

O SECRETÁRIO-GERAL da Assembleia da República, Armando Correia, desafiou os quadros de informática dos parlamentos de língua portuguesa a desenvolverem soluções inovadoras para a promoção dos Direitos Humanos e elevação da consciência no exercício da cidadania nos países membros.

Falando ontem na cerimónia de abertura do XI encontro dos técnicos de informática dos parlamentos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Correia salientou que o evento é uma plataforma para viabilizar o debate, a troca de ideias e de experiências em torno da temática das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), bem como propiciar reflexões que ajudem aos decisores na tomada de melhores opções políticas no domínio do investimento em infra-estruturas tecnológicas.

“Este evento nos traz enormes expectativas, porquanto abre horizontes para um diálogo interactivo no seio da família das TIC, trazendo um ambiente favorável para o pensamento crítico e introspectivo, mas também prospectivo dos técnicos desta área”, disse Correia, ajuntando que a escolha do lema “as tecnologias de informação e comunicação, fortalecendo a democracia” vem mostrar a incontornável certeza que não se pode pensar em parlamentos modernos dissociados das tecnologias.

Segundo o secretário-geral da AR, não é por acaso que os encontros das TIC antecedem as reuniões da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos da CPLP.

“Esta situação é resultante do reconhecimento do papel destas ferramentas (TIC) na potenciação do desenvolvimento dos seus parlamentos, na garantia de uma participação interactiva entre estes e os cidadãos, para além de assegurar um funcionamento caracterizado por austeridade, em resultado da desmaterialização de importantes processos, libertando a instituição parlamentar de um pesado fardo em custos financeiros”.

“Foi com base neste diapasão que o Parlamento moçambicano definiu o desenvolvimento de uma estratégia de implementação das TIC na Assembleia da República como um dos pilares do seu plano estratégico, matéria que tem merecido atenção da direcção da casa”, explicou o secretário-geral da AR, para quem as reflexões do encontro de Maputo vão ser importante instrumento para a reflexão dos secretários-gerais dos parlamentos da CPLP, a ter lugar ainda este mês de Setembro, bem como servir de mais-valia na tomada de decisões mais acertadas e consentâneas com as dinâmicas das TIC na esfera global.

A reunião das TIC acontece nas instalações da Assembleia da República e conta com participação de cerca de 30 delegados provenientes dos parlamentos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Moçambique, tendo, dentre vários, objectivo de promover a troca de experiências no uso das TIC para as diversas áreas da actividade parlamentar, avaliar o desenvolvimento tecnológico sobre a implementação da estratégia das TICs, recomendadas no ano transacto, e trocar directrizes para que o Parlamento moçambicano fixe uma percentagem do seu orçamento global na área das TIC, de acordo com as práticas recomendadas pelo Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentar.