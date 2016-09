TOMADA DE POSSE DE EDGAR LUNGU: Couto representa o PR

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, indicou o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Pedro Conceição Couto, para o representar na cerimónia de tomada de posse do Presidente-eleito da República da Zâmbia, Edgar Lungu, a ter lugar hoje em Lusaka, segundo refere um comunicado de imprensa recebido ontem na nossa Redacção.

Edgar Lungu, candidato da Frente Patriótica (FP), foi declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de Agosto de 2016, com 50,3 por cento de votos, validadas a 5 de Setembro corrente pelo Tribunal Constitucional da Zâmbia.

Edgar Lungu foi declarado Presidente-eleito da Zâmbia depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter indeferido o pedido de anulação dos resultados eleitorais apresentado pelo candidato derrotado.

Hakainde Hichilema, conhecido popularmente por "HH", perdeu as eleições presidenciais de 11 de Agosto último por cerca de 100 mil votos e contestou os números da votação, alegando que a lentidão da contagem de votos levou à manipulação dos dados, processo que, no entanto, não deu entrada no TC nos 14 dias do prazo disponíveis na lei.

Edgar Lungu, candidato da Frente Patriótica (PF), foi reeleito em Agosto último, à primeira volta, com 1,86 milhões de votos (50,35%), contra 1,66 milhões (47,63%) para Hichilema , do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional (UPND). Sete outros candidatos partilharam cerca de 40.000 votos.

A Zâmbia é conhecida pela sua relativa estabilidade política, apesar de a campanha eleitoral das presidenciais de Agosto ter ficado marcada por diversos confrontos entre apoiantes da PF e da UPND, que causaram pelo menos três mortos e vários feridos.

Edgar Lungu, 59 anos, ascendeu à chefia do Estado em Janeiro de 2015 após uma eleição antecipada para designar um presidente que terminasse o mandato de Michael Sata, que faleceu no exercício de funções em Outubro de 2014.

Agora foi eleito para um mandato de cinco anos e terá de enfrentar a crise económica na Zâmbia, atingida pela queda do preço do cobre, do qual é o segundo produtor africano, aumento do desemprego e uma inflação que superou já os 20 por cento.