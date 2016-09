PR visita Estados Unidos

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, efectua a partir de amanhã, até ao próximo sábado, uma visita de trabalho aos Estados Unidos da América (EUA) em busca do fortalecimento e aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e cooperação entre os dois países.

Nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado da Presidência da República recebido ontem na nossa Redacção, Filipe Nyusi vai escalar a capital, Washington DC, e a cidade de Houston, no Estado do Texas, devendo ser distinguido pela International Conservation Caucus Foundation (ICCF), em reconhecimento do compromisso e acções desenvolvidas pelo Governo de Moçambique no âmbito da conservação da natureza.

Em Washington e Houston, o Chefe do Estado vai manter encontros de trabalho com autoridades políticas norte-americanas, dirigentes do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), empresários e com a comunidade moçambicana residente nos EUA.

O Presidente Nyusi participará igualmente em actividades de promoção comercial e vai interagir com instituições académicas e científicas, nomeadamente o Instituto Internacional Republicano, Instituto da Paz e Conselho Atlântico.

Nesta deslocação, o Chefe do Estado moçambicano faz-se acompanhar pela esposa, Isaura Nyusi, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói; Indústria e Comércio, Ernesto Max Tonela; da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia; pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique juntos aos Estados Unidos da América, Carlos dos Santos; alto-comissário da República de Moçambique junto à República da África do Sul, Paulino Macaringue; quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado e empresários moçambicanos.