AO NÍVEL DAS PGR: Moçambique e China aperfeiçoam combate aos crimes transnacionais

AS Procuradorias-Gerais de Moçambique e da China trocam, a partir de hoje, em Maputo, impressões em torno de assuntos relacionados com a reforma jurídica e acções de combate aos novos tipos de crimes transnacionais.

Estes e outros assuntos são abordados no quadro da visita que a Primeira Vice-Procuradora-Geral da Suprema Procuradoria Popular da República Popular da China, Hu Zejun, efectua ao nosso país, desde hoje até à próxima quinta-feira, a convite da sua homóloga moçambicana, Beatriz Buchili.Já em solo moçambicano, a visita insere-se ainda no quadro do fortalecimento das relações de cooperação e intercâmbio entre a Procuradoria-Geral da República de Moçambique e a Suprema Procuradoria Popular da República Popular da China. Igualmente, será discutido o plano de acção para a implementação do memorando de entendimento rubricado pelas duas instituições, em 2006, e a adenda ao mesmo memorando.

Hu Zejun irá ainda efectuar visitas de cortesia ao Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaque Chande, e ao Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro.