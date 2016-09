ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO: Edifício próprio vai conferir outra dinâmica às actividades

O EDIFÍCIO em construção da Assembleia Provincial de Maputo vai conferir uma outra dinâmica às actividades deste órgão de representação democrática, segundo acredita o director do respectivo Secretariado Técnico, Adriano Chiveva.

Falando ao “Notícias”, à margem da IV Sessão Ordinária da Assembleia Provincial, terminada há dias na cidade da Matola, Adriano Chiveva afirmou que o edifício, que é uma construção de raiz orçada em 149 milhões de meticais, constitui, sem margem para dúvidas, um dos maiores, senão o principal ganho conseguido até agora pelo órgão desde a sua implantação há cerca de sete anos, se se tiver em conta que funciona em instalações inadequadas e as suas sessões plenárias são realizadas em regime de aluguer.

Na proposta de orçamento da Assembleia Provincial de Maputo para 2016, que comporta as despesas de funcionamento e investimento, está inclusa a construção do edifício, que neste momento está a 85 por cento de execução, prevendo-se que seja entregue pelo empreiteiro em Novembro próximo, caso não haja imprevistos. A obra contempla quatro pisos e é considerada de muita complexidade e modernismo.

O director do Secretariado Técnico da Assembleia Provincial explicou que o montante de 149 milhões de meticais, financiado pelo Orçamento do Estado, poderá subir, tendo em conta os constrangimentos decorrentes da conjuntura económico-financeira que se vive no país, ocasionada, essencialmente, por choques externos.

Ressalvou, porém, que desde logo, e através de um acordo, o empreiteiro (chinês) se comprometeu em executá-la sem que houvesse necessariamente contrapartes em termos de pagamento, de tal sorte que ainda não foram realizados 50 por cento em termos de pagamento, apesar de a obra andar já a 85 por cento de execução.

Deverá funcionar no edifício de raiz todo o aparato da Assembleia Provincial, desde o Secretariado Técnico, gabinetes de trabalho para o presidente e vice-presidentes da Mesa, chefes de bancadas, salas para as comissões de trabalho e sala de sessões planárias.

“Sem tirar mérito aos nacionais, o empreiteiro está a corresponder às expectativas. Temos um fiscal nacional e todos envolvidos estão a dar todo o gás para a conclusão do edifício dentro dos prazos previstos. Estamos muitos satisfeitos com a prestação deles”, disse Chiveva, explicando que as instalações onde funciona hoje a Assembleia Provincial de Maputo não estão estruturalmente criadas para o funcionamento do órgão.

Adriano Chiveva disse que o prazo de até Novembro é de entrega do edifício como estrutura física, sendo ainda necessário o seu apetrechamento em mobiliário, o que não está abrangido pelo contrato rubricado com o empreiteiro. Acrescentou que apesar de o mobiliário poder vir a constituir um constrangimento, tudo será feito para que a Assembleia Provincial funcione no seu edifício de raiz, mesmo que “tenhamos que ir lá com esteiras”.

OPERACIONALIZAR O PLANO DE ACTIVIDADES

UM dos desafios que o Secretariado Técnico tem de agora em diante, após a aprovação pelos membros da Assembleia Provincial do plano de actividades e orçamento do órgão para 2017, por unanimidade, é, segundo Adriano Chiveva, a operacionalização destes instrumentos. Recordou que o Secretariado Técnico é uma estrutura administrativa que tem como principal função prestar o apoio técnico metodológico às actividades do órgão.

“No âmbito do plano de actividades aprovado pela Assembleia Provincial o Secretariado Técnico tem como desafio consumar essas actividades, na medida em que deve operacionalizar, criar condições técnico-logísticas para que essas actividades aconteçam”, afirmou, indicando ser um enorme desafio, tendo em conta a exiguidade orçamental, porquanto o Orçamento do Estado nunca é suficiente.

Apesar deste constrangimento, Adriano Chiveva disse haver uma enorme expectativa e uma crença gigantesca de que tudo será cumprido dentro daquilo que são as competências e atribuições, tanto do Secretariado como da própria Assembleia Provincial.

“Não temos nenhuma dificuldade para operacionalizar o plano de actividades. O que pode constituir constrangimento são os factores externos derivados da conjuntura que vivemos, mas acreditamos que o Governo está a trabalhar a todo o custo para que a situação seja estabilizada”, afirmou, explicando que os choques externos afectam o Estado e por via disso todos os seus órgãos e instituições, e a Assembleia Provincial de Maputo é exemplo.

Chiveva afirmou que o Estado depende de receitas para fazer funcionar os seus órgãos e instituições.

“Para realizar despesas o Estado precisa duma boa estabilidade em termos de receita. A receita traduz-se em orçamento que é atribuído a cada um dos seus órgãos e instituições. Por isso o orçamento da Assembleia Provincial depende daquilo que o Estado tem como receita”, explicou.

Para 2017 a Assembleia Provincial de Maputo se propõe a funcionar com um orçamento de 253.111,41 mil meticais, dos quais 42.479,93 mil meticais são para as despesas de funcionamento e 210.531,48 mil são para as de investimento. Este orçamento apresenta apenas 57.432,28 mil meticais (22.6 por cento) em conformidade com o limite indicativo da Assembleia Provincial para 2017, enquanto 77.4 por cento está programado no excesso (fora do limite indicativo).

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TAMBÉM SÃO UM DESAFIO

O PLANO de actividades prevê, entre outras realizações, a formação e capacitação dos membros da Assembleia Provincial e dos funcionários do Secretariado Técnico. Adriano de Figueiredo Chiveva considera esta componente também um desafio.

Segundo afirmou, algumas acções de formação têm sido levadas a cabo pela Secretaria Provincial, justamente porque o orçamento alocado à Assembleia Provincial não é suficiente para cobrir esta componente.

“Este ano tivemos duas formações. Conseguimos formar os membros da Assembleia Provincial em diversas matérias, mas em colaboração com o Governo da província de Maputo. Cada mandato tem os seus desafios, os membros são novos. Se tivéssemos que formar os membros duma só vez o que teríamos que fazer seriam reciclagens ao longo do período. Mas o que tem de acontecer é que sempre que tivermos um novo mandato temos a obrigação de voltarmos a fazer uma formação de base. Este é um grande desafio. Pensamos que vamos continuar a desencadear as nossas actividades do mesmo jeito como vimos trabalhando. Aquilo que não estiver ao nosso nível sempre iremos solicitar subsídios no Governo Provincial”, disse.

O director do Secretariado Técnico da Assembleia Provincial de Maputo considerou salutar o relacionamento entre os membros deste órgão e os funcionários.

“A nossa missão é servir a todos em pé de igualdade. Como Secretariado Técnico, somos apartidários. Os problemas que existem são políticos, em que cada bancada procura puxar a brasa para a sua sardinha. Tratamos todos eles da mesma maneira. Por isso o relacionamento é óptimo. O Secretariado Técnico não tem nenhuma razão de queixa dos membros da Assembleia Provincial. Nós, como técnicos, não nos deixamos influenciar pela política e somos regidos por um instrumento”, disse.

Adriano Chiveva manifestou-se satisfeito com os seus colaboradores. A este propósito disse sentir que eles dão o máximo de si para servir os membros da Assembleia Provincial, apesar de o quadro de pessoal estar ainda aquém das necessidades e desafios cada vez mais crescentes.

A Assembleia Provincial de Maputo é composta por 80 membros e neste momento só tem 22 funcionários técnicos.

“O que fazemos é procurar nos especializar. Para assistência às comissões de trabalho somos obrigados a envolver todos os sectores. Há uma contribuição enorme, em termos de serviço, dos funcionários. Eles acabam fazendo um pouco mais daquilo que deviam, e isso me orgulha muito. Somos uma equipa jovem, o nosso trabalho é feito sem preconceitos e a comunicação flui com naturalidade”, disse.

A falta de meios circulantes, tanto para os membros da Assembleia Provincial como para os funcionários é apontada pelo director do Secretariado Técnico como sendo um constrangimento para o desempenho cabal das atribuições e competências do órgão. A situação é de tal ordem preocupante que em caso de necessidade de serviço o próprio director é obrigado a partilhar a sua viatura.