NUMA VISITA QUE PODE SER CRUCIAL PARA O PAÍS: Nyusi esperado hoje em Washington

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, é esperado hoje em Washington para uma visita de trabalho que poderá ser crucial para o futuro das relações bilaterais entre Moçambique e os Estados Unidos de América e não só.

Nyusi, cuja agenda eminentemente económica e política é bastante forte, desembarca cerca das 8.40 horas locais (14.40 horas em Maputo) à frente de uma comitiva que integra os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, da Indústria e Comércio, Max Tonela, e da Terra e Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Coreia.

O Chefe do Estado é acompanhado pela esposa, Isaura Nyusi, que vai cumprir um programa paralelo e que será marcado por visitas a projectos e a instituições que trabalham nas áreas de saúde, particularmente de combate ao HIV/SIDA e ao cancro, áreas de interesse da esposa do Presidente da Republica.

Dos encontros de Filipe Nyusi em Washington, destaque vai para os agendados com o secretário de Estado norte-americano, John Karry, o presidente do Grupo Banco Mundial, Jim Young Kim, e a directora do Fundo Internacional (FMI), Christine Lagarde. Os primeiros dois acontecem ainda hoje e o último amanhã.

Fontes diplomáticas moçambicanas consideram que as relações bilaterais entre Moçambique e os Estados Unidos e ainda com as instituições da Bretton Woods são boas mas há que referir que elas ficaram de certo modo beliscadas pela divulgação da informação sobre a dívida pública moçambicana.

A nível bilateral com os Estados Unidos, apesar da administração Obama estar já quase no fim do seu mandato (há eleições em Novembro), é muito importante que os americanos saibam pessoalmente sobre a visão do Presidente Nyusi em relação aos actuais grandes desafios da governação no país.

De igual modo, no que diz respeito às instituições da Bretton Woods, particularmente com o FMI, que congelou os fundos disponibilizados ao país, na sequência da dívida pública, o Presidente poderá partilhar os passos que o Governo moçambicano tem estado a dar para a reconquista da confiança dos parceiros. Aliás, recentemente, o Fundo Monetário Internacional considerou que o Governo estava a fazer um bom trabalho neste sentido.

Entretanto, horas após a sua chegada, o Presidente Nyusi terá um encontro com Gayle Smith, administradora da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que neste momento está a implementar iniciativas inovadoras com entidades privadas, destinadas a aumentar os rendimentos agrícolas de pequenos agricultores nas províncias de Nampula, Zambézia, Manica e Tete. Está igualmente a desenvolver um programa denominado SPEED, que visa a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, através de melhoria de políticas de comércio e investimento.

O Presidente Nyusi tem ainda agendado encontros com os secretários do Comércio, Penny Pitzker, e da Energia, Ernest Moniz. Estes últimos dois pelouros são tidos como importantes na cooperação entre as duas partes, pois é nelas que podem fazer muito mais, dadas as potencialidades que Moçambique oferece e o interesse dos Estados Unidos.

O dia de hoje terá um momento particular quando o Presidente Nyusi receber, cerca das 18.50 horas locais (00.50 minutos em Maputo), o prémio internacional sobre a conservação da natureza em reconhecimento ao seu esforço nesta matéria. Numa gala organizada para o efeito.

