Profissionais da Saúde na Zambézia pedem fim de ataques a hospitais

PROFISSIONAIS da Saúde na Zambézia pedem a cessação imediata dos ataques dos homens armados da Renamo a centros de saúde daquele ponto do país. O pedido foi feito ontem à Chefe da Bancada Parlamentar da Renamo, Ivone Soares, num encontro que manteve com aqueles profissionais, no âmbito da visita que vinha efectuando à Zambézia.

Segundo afirmaram os trabalhadores da Saúde, os ataques às unidades sanitárias condicionam o seu desempenho no atendimento dos utentes. A chefe da Bancada da Renano, por sua vez, disse na ocasião que o cessar-fogo no país está dependente do consenso a ser alcançado no diálogo em curso entre o Governo e a Renamo, que envolve mediadores internacionais.