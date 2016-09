DEFENDE GRAÇA MACHEL: Buscar o impensável para restabelecer a paz

GRAÇA Machel, viúva do primeiro Presidente de Moçambique independente, Samora Machel, disse ontem, em Maputo, que os moçambicanos devem “buscar o impensável” para o restabelecimento de uma paz efectiva no país.

Machel fez tal pronunciamento na sede do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), quando proferia uma palestra subordinado ao tema “Samora Machel: Vida, Pensamento e Obra”, por ocasião do 30.º aniversário do desaparecimento físico do primeiro Chefe do Estado moçambicano, que este ano coincide com os 30 anos da criação deste estabelecimento de Ensino Superior.

Esta declaração de Graça Machel veio na sequência de algumas decisões, que considerou corajosas e impensáveis, que Samora Machel tomou na sua qualidade de Chefe do Estado. Segundo disse, quando se tratasse da defesa da pátria e da soberania Machel buscava coragem e determinação para tomar decisões que fossem do interesse do Estado moçambicano.

É assim que o antigo Presidente da República decidiu, em 1984, negociar com o regime do "Apartheid", da África do Sul, para acabar com os ataques militares que os sul-africanos desencadeavam contra o nosso país devido ao facto de Moçambique, primeiro, ter apoiado a luta dos zimbabweanos contra o regime de Ian Smith e, depois, ter ajudado o ANC na sua luta contra o regime.

“Em defesa da soberania, o Presidente Samora decide iniciar negociações com o regime do "Apartheid" e assina, em Março de 1984, o Acordo de Nkomati, que na história ficou como controverso, porque amigos nossos houve que achavam que não se deveria ter negociado este acordo, que era de não agressão”, afirmou Graça Machel, para depois referir que por detrás da decisão de Samora Machel também esteve o sentido de soberania do Estado moçambicano.

Fazendo uma similitude com a actual situação político-militar que o país atravessa, a também presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) disse que a actual geração de moçambicanos, sobretudo jovens, deve “inventar o impensável para restaurar a paz. Mas uma paz duradoira”.

Para lograr tal objectivo a primeira ministra da Educação e Cultura de Moçambique independente frisou ser necessário o envolvimento de todos nos debates visando a busca da solução do actual conflito político-militar que se vive no país, sobretudo nas regiões centro e norte.

“É preciso que os moçambicanos encontrem espaço em que todos, absolutamente todos possam sentar, verem-se nos olhos, identificarem aquilo que são as similitudes e também identificar aquilo que nos faz hoje iguais. Trabalharmos nessa base. Ampliar o espaço de identidade entre os moçambicanos e juntos trabalharmos para eliminar aquilo que nos faz diferentes”, apelou.

Aliás, a oradora fez questão de narrar um pouco da história em torno deste conflito. Disse que a Renamo surgiu na altura em que Moçambique oferecia a sua ajuda aos movimentos de libertação da então Rodésia e da África do Sul.

Acrescentou que com a libertação da Rodésia do regime de Ian Smith, e com a assinatura do Acordo de Nkomati, Samora Machel decidiu negociar com a Renamo para o fim da guerra.

“Se calhar muitos de vocês são saibam. A primeira negociação com a Renamo iniciou em 1984. Em Outubro desse mesmo ano, em Pretória, já prontos para assinar o acordo entre o Governo e a Renamo para o fim da guerra, houve uma intervenção externa que impediu a assinatura”, revelou.

Graça Machel justificou a divulgação destes dados históricos com a necessidade de clarificar alguns aspectos em torno da guerra que a Renamo desencadeia contra o Governo.

“Alguns pensam que esta guerra acontece porque éramos marxistas. Deixámos de ser marxistas há muito tempo, mas este conflito continua. Este conflito, teimosamente, ressurge”, lamentou.

“O que quero dizer é que a negociação começou em 1984 e hoje estamos em 2016. É preciso perguntar o que está por detrás. O que nós como moçambicanos temos de fazer para nos reconciliarmos como família. Os rodesianos foram embora; o "Apartheid" foi embora mas este conflito continua. Porquê? O que devemos fazer?”, questionou, para depois apelar à coragem de se fazer aquilo que à primeira vista pode parecer impensável.

“A uma data altura era impensável que nós pudéssemos negociar com o "Apartheid", mas negociámos. Aqui também é preciso inventar o impensável para restaurar a paz, mas uma paz duradoira. Que não seja uma paz vista e resolvida como nós estamos, como se fosse uma bipolaridade. Estou a fazer-me entender? Ou bipolarização, é preciso desbipolarizar este conflito”, exortou.

Segundo afirmou, homens e mulheres, jovens e velhos, de todas etnias, de todas religiões, de diferentes profissões, como família, como nação moçambicana, devem procurar se encontrar. “Temos de reconhecer o que nos une mas também reconhecer aquilo que nos divide. Juntos, mas absolutamente juntos, trabalharmos para eliminar estas diferenças”, enfatizou.