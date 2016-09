Moçambique e China firmes contra a corrupção

AS procuradorias-gerais de Moçambique e da República Popular da China acordaram ontem, em Maputo, um protocolo que visa a troca de reclusos e unir esforços com vista a combater a corrupção nos dois países, um fenómeno cuja acção dos seus praticantes tem afectado grandemente a sociedade.

Rubricado pela PGR de Moçambique, Beatriz Buchili, e pela Primeira Vice-Procuradora-Geral da Suprema Procuradoria Popular da República Popular da China, Hu Zejun, o acordo destaca ainda a troca de informações, em sede processual, com a finalidade de se trabalhar com conhecimento de causa por parte dos magistrados dos dois países na investigação criminal.

Segundo Taibo Mucobora, porta-voz da PGR, os avanços na reforma jurídica nos dois países, as acções de combate ao crime transnacional e as realizações no âmbito do memorando de entendimento assinado pelas duas instituições em 2006 figuraram entre outras matérias apreciadas.

“Aprovámos e rubricamos uma proposta de memorando de entendimento, já na sua forma revista e actualizada, que deverá ser assinado proximamente. Moçambique e China têm desafios comuns, que passam pelo combate à corrupção. São crimes que minam as sociedades moçambicana e chinesa, daí que deve ser combatido nos dois territórios” - explicou o porta-voz.

A magistrada chinesa, Hu Zejun, fez visitas de cortesia ao Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaque Chande, e ao Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro.

A sua vinda insere-se no quadro do fortalecimento das relações de cooperação e intercâmbio entre a Procuradoria-Geral da República de Moçambique e a Suprema Procuradoria Popular da República Popular da China.