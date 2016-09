Presidente Nyusi reúne-se hoje com a directora do FMI

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, que se encontra em Washington a efectuar uma visita de trabalho, reúne-se hoje com a directora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.O encontro está agendado para cerca das 16.15 minutos locais (22.15 horas em Maputo). Uma das figuras que acompanha o Presidente da República a Washington é o Governador do Banco de Moçambique, Rogério Lucas Zandamela, que até à sua nomeação para o cargo pelo chefe do Estado, em finais do mês passado, era quadro sénior desta instituição de Bretton Woods.

O encontro é aguardado com enorme expectativa devido ao trabalho conjunto que o Governo moçambicano e o FMI estão a realizar para melhorar o desempenho da economia nacional, na sequência da dívida pública contraída pelo Estado sem o conhecimento do Fundo.

Na quarta-feira, primeiro dia da sua visita aos Estados Unidos, o Presidente Filipe Nyusi reuniu-se com o presidente do Grupo Banco Mundial, não se conhecendo ainda os resultados do encontro.

Ainda hoje, o Chefe do Estado será recebido em audiência pelo antigo Subsecretário de Estado norte-americano para os Assuntos Africanos, Chester Crocker, cuja organização faz parte do grupo de mediadores do diálogo em curso no país entre o Governo e a Renamo.

Na agenda de visitas para hoje consta ainda o Museu da História Afro-Americana e um encontro com a comunidade moçambicana residente nos Estados Unidos da América.