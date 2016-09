As hostilidades que não cessam

PERMANECE uma questão divergente entre as delegações indicadas pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo na comissão mista a suspensão imediata das hostilidades militares, com relatos oriundos de várias fontes a indicarem tendência de agudização.

A suspensão imediata das hostilidades militares ou, se quisermos, a observação duma trégua envolvendo as Forças de Defesa e Segurança, que à luz da Constituição da República têm o dever de defender a soberania e a integridade territorial, proteger os cidadãos e os seus bens contra qualquer ameaça e garantir a lei e ordem, estando, por conseguinte, em tudo quanto é espaço geográfico deste país, e a ala militar da Renamo (homens armados) foi uma proposta colocada pelos mediadores/facilitadores internacionais em sede da comissão mista.

Os mediadores, que estão sob coordenação de Mário Raffaelli, também manifestaram às duas partes em diálogo a intenção de se deslocarem à Serra da Gorongosa para se encontrarem com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para ouvir deste o que realmente quer para que a guerra, cuja autoria e responsabilidade lhe são imputadas, acabe, e em paz os moçambicanos possam soerguer-se da agonia em que se encontram.

Nas sessões da comissão mista havidas esta semana as duas delegações, e na presença da mediação, não chegaram, mais uma vez, a consenso sobre a observação de uma trégua para dar lugar a que os mediadores possam deslocar-se a Gorongosa. No decurso das sessões a mediação, e mais concretamente o seu coordenador, se tem desdobrado em vários encontros bilaterais, numa tentativa que visa aproximar os posicionamentos das partes com relação à proposta de suspensão das hostilidades.

Porém, e mais uma vez se viu na quarta-feira, o Governo e a Renamo não conseguem, até agora, superar as suas diferenças. Dados em nosso poder dão conta que os mediadores já fizeram saber, na mesa do diálogo, que ao ritmo como o processo decorre estão dispostos a “abandonar o barco”, cujo leme parece denunciar um destino ou fim inglório e indesejável.

Aliás, os mediadores já regressaram aos seus países ou instituições de proveniência por duas vezes desde que se envolveram na comissão mista. Quaisquer que sejam as razões que levem os mediadores/facilitadores a solicitarem interrupção por “motivos logísticos” para regressarem aos seus países não deixa de ser grave e preocupante este sinal para os moçambicanos, que diariamente e em qualquer canto deste país têm implorado ao Governo e à Renamo para encontrarem a paz o mais rapidamente possível.

É que logo que se envolveram no processo os mediadores fizeram saber que não dispunham de muito tempo para ajudarem os moçambicanos nesta caminhada, um claro e inequívoco aviso de que ou encontram a paz, como a querem, ou ficam sozinhos e resolvem as diferenças à sua moda.

Por outras palavras, os mediadores internacionais não estão a encontrar terreno fértil que justifique a sua permanência no país, mesmo que seja de conhecimento de que a sua presença no diálogo foi acordada entre o Governo e a Renamo.

Enquanto as hostilidades não cessam as matanças continuam. Os cidadãos não podem circular livremente do sul ao norte do país e vice-versa, o transporte de mercadorias não pode fluir dentro da normalidade e a situação económica tende a agravar-se cada vez mais e por consequência o custo de vida.

O Governo já disse que aceita a suspensão imediata das hostilidades para permitir a abertura de um corredor desmilitarizado que leve os mediadores ao encontro de Afonso Dhlakama. A Renamo pretende que as tropas governamentais se afastem das posições em que se encontram na Serra da Gorongosa, como condição para uma trégua eficaz.

Para a Renamo, o afastamento das tropas governamentais é a única possibilidade de garantir a segurança para os mediadores se deslocarem à Gorongosa e se avistarem com Afonso Dhlakama. Ora, esta exigência da Renamo não é exequível e denuncia uma atitude de quem é movido de outras intenções. A segurança de qualquer cidadão é garantida pelo Estado, cujos interesses são viabilizados pelo Governo.

A primeira responsabilidade pela segurança dos mediadores recai ao Governo, pois quem formalmente os convidou foi o próprio Executivo. Depreende-se, logo, que a abertura de um corredor desmilitarizado, como o Governo se propõe, se insere no quadro das medidas de segurança visando a que os mediadores se desloquem ao encontro de Dhlakama sem problemas.

A Renamo não tem que recear pela segurança dos mediadores, como se a responsabilidade por essa segurança coubesse a si. Seja como for, e enquanto não houver entendimento sobre a necessidade de suspensão imediata das acções armadas, afasta-se cada vez mais dos moçambicanos a esperança ou crença por uma paz breve, a julgar pelo rumo dos acontecimentos na comissão mista.

FELISBERTO ARNAÇA