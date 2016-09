DEFENDE BASTONÁRIO DA OAM: Vontade política para o alcance da paz

O BASTONÁRIO da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), Flávio Menete, defendeu quarta-feira última na cidade da Beira que país tem tudo para alcançar a paz efectiva e a convivência harmoniosa, mas para tal impõe-se que haja vontade política entre as partes desavindas.

Flávio Menete fez esta afirmação no seguimento das comemorações 22º aniversário de criação da OAM e consequentemente, do Dia Advogado assinalado precisamente no dia 14 do corrente mês e cujas cerimónias centrais aconteceram na capital provincial de Sofala.

Na mesma ocasião, Menete, manifestou a preocupação da sua agremiação perante os casos de violação dos direitos humanos, resultantes da situação político-militar que se vive no país e que se consubstancia na morte de inocentes e no impedimento da livre circulação de pessoas e bens sobretudo na região centro do país e na província de Sofala em particular.

Para o bastonário, as acções armadas estão a contribuir significativamente para o elevado custo de vida que se está a verificar no país.

As comemorações centrais do Dia do Advogado, que decorreram sob o lema “Reforçando o papel do advogado na defesa do Estado de Direito Democrático”, foram lançadas na passada 2ª feira constando depois de várias palestras versando sobre diferentes matérias ligadas ao exercício da advocacia.

Foram igualmente empossados novos membros do Conselho Provincial de Sofala dirigido por Vicente Manjate e inauguradas as instalações onde este órgão vai funcionar na cidade da Beira.

A ocasião serviu igualmente para homenagear o advogado Gilberto Correia, antigo bastonário da OAM residente nesta cidade.

As comemorações do Dia do Advogado decorrem em todo o país desde o passado dia 12, devendo terminar a 23 do corrente mês e visam essencialmente reflectir sobre as realizações da classe no Estado de Direito Democrático.

Para o caso da cidade capital do país, Maputo, a OAM tem programadas visitas a estabelecimentos penitenciários e uma jornada de limpeza na praia da Costa do Sol.

TAIPO APELA AO DIÁLOGO

Entretanto, o rol das actividades programadas para as festividades do Dia do Advogado incluiu um encontro de cortesia com a governadora de Sofala, Maria Helena Taipo, ocasião em que a governante pediu, entre outras coisas, que nas suas missões os advogados se engajem na promoção do diálogo e da paz, condições imprescindíveis para o pleno gozo dos direitos dos cidadãos e para o desenvolvimento.

Helena Taipo recordou aos advogados que os 22 anos da OAM acontecem numa altura em que o país e particularmente a província de Sofala estão a ser assolados por inúmeras adversidades que exigem os esforços de todos para a sua superação.

“O exercício da advocacia é uma actividade legalmente reconhecida na Constituição da República. Os advogados têm um papel importante no reforço da administração da justiça e na defesa do Estado Democrático bem como na promoção dos direitos humanos”, assumiu a governadora de Sofala.

Disse ainda esperar que estas celebrações sejam um momento de reflexão sobre as acções que visam a tutela dos direitos e liberdades dos cidadãos violados pelas atrocidades protagonizadas pelos homens armados da Renamo.

Eliseu Bento