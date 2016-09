Nyusi a caminho do Texas

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, desloca-se hoje à cidade norte-americana de Houston, no Texas, no prosseguimento da visita de trabalho que realiza desde a passada segunda-feira nos Estados Unidos.Entre várias actividades previstas, o Chefe do Estado vai participar na cerimónia de abertura do fórum empresarial que juntará homens de negócio moçambicanos e norte-americanos baseados nesta cidade localizada no sudeste do Texas, perto do Golfo de México. Participará igualmente num jantar oferecido pelo presidente do Conselho Municipal de Houston, Silvester Turner, e pela Greater Houston Partnership.

Filipe Nyusi visitará as instalações da Anadarko, uma empresa petrolífera norte-americana que realiza as operações de pesquisa de gás e petróleo na Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. Nas suas concessões, a companhia estima em 200 triliões de pés cúbicos a quantidade de gás existente.

Houston é a cidade mais populosa do Estado de Texas e a quarta mais populosa dos Estados Unidos. O nome da cidade é em homenagem ao Presidente do Texas, general Sam Houston, que liderava os destinos da região antes da incorporação na união que viria a resultar nos Estados Unidos.

A economia da cidade baseia-se no amplo parque industrial nos sectores de energia, manufactura, aeronáutica, transporte e saúde.