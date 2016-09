GRAÇA MACHEL E OS 30 ANOS DE MBUZINI: Paz efectiva só com o diálogo

GRAÇA Machel, viúva do primeiro Presidente de Moçambique independente, Samora Machel, apelou à necessidade de se preservar o espírito dialogante e de inclusão para se repor a paz efectiva e duradoira no país.

Para Graça Machel, a falta de diálogo cá entre nós fez com que as diferenças de índole político-ideológico entre o Governo e a Renamo se extremassem, o que levou ao recrudescimento das hostilidades militares.

“Agora a batata quente, bem quente mesmo, passou para as mãos de alguém que é quase da vossa geração”, disse, dirigindo-se a estudantes e docentes do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI).

Esta comunicação foi feita na última quarta-feira, na sede deste estabelecimento do Ensino Superior, em Maputo, quando proferia uma palestra subordinada ao tema “Samora Machel: Vida, Pensamento e Obra”, realizada no âmbito da passagem do 30.º aniversário do desaparecimento físico do primeiro Chefe do Estado moçambicano, que este ano coincide com os 30 anos da fundação do ISRI.

Pronunciando-se em torno de uma questão levantada por um dos presentes na palestra, sobre a descontinuidade do discurso e pensamento de Samora na governação do país, após a sua morte, Graça Machel começou por dizer que tal descontinuidade pode estar na maneira de se fazerem as coisas.

Explicou que o facto de cada líder ter o seu modo de trabalhar e o facto de as pessoas serem diferentes pode ter contribuído para a alteração das formas de liderança, o que, segundo referiu, é normal.

“Onde eu acho que nós não devemos estar a fazer bem é que o elenco de uma governação, uma vez terminada essa governação, ser encostado à parede e vem um outro elenco completamente novo para a governação seguinte e assim sucessivamente. Isso gera descontinuidades, porque nós somos uma nação nova, um Estado novo e muito da nossa memória institucional está nas pessoas, não está escrita. As pessoas transmitem maneiras de fazer as coisas pessoalmente. Em vez de nós fundirmos equipas, temos tendência de afastá-las e, por isso mesmo, começa-se tudo de novo. E isso digo com toda honestidade”, lamentou.

Segundo ela, não é por acaso que mesmo o pensamento de Samora, o seu discurso, quem o reivindicou foi o povo.

“Eu fiquei assustada quando me apercebi disso. Quem resgatou o discurso de Samora foram as pessoas dos “chapas” e dos mercados. Eu fiquei assustada quando entrei no mercado da baixa e, de repente, ouvi a voz dele”, contou.

Para a palestrante, que durante a governação de Samora foi ministra da Educação e Cultura, os pensamentos dos presidentes Mondlane, Samora e Chissano devem ser resgatados e implementados para a consolidação do que chamou de Estado Novo, nação construída como resultado da independência nacional, que foi o grande objectivo da luta contra o colonialismo português.

Neste contexto, Machel concentrou-se na obra deixada pelo antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, apesar de ter reconhecido não ser aquele o tema da sua intervenção. Assim, referiu que Joaquim Chissano, conhecido como homem que trouxe a paz após uma guerra de 16 anos, liderou a transformação do Estado moçambicano do monopartidarismo para multipartidarismo.

“O Presidente Chissano foi a todas províncias ouvir o que o povo pensava disso. E, verdade seja dita, a maior parte do povo não queria o multipartidarismo porque achava que nos ia confundir. Mas ele voltou a Maputo e teve a coragem de dizer que as condições sócio-políticas do país e do mundo estavam a mudar; era preciso criar-se uma sociedade multipartidária. Ele liderou a elaboração da Constituição de 1990, que introduz esse sistema no país”, disse.

Referiu que depois de assinar o Acordo Geral de Paz (AGP), Chissano soube criar um espírito de diálogo e inclusão, o que fez com que o país tivesse vivido pouco mais de 20 anos numa paz efectiva.

“Porque é que voltamos a ter conflito? A verdade é única. Se nós tivéssemos persistido nos princípios e na maneira dialogante que caracterizou a governação do Presidente Chissano, hoje não teríamos este conflito de volta”, sublinhou.

Segundo disse, a descontinuidade aconteceu no fim da governação de Chissano.

Explicou que a interrupção do pensamento de Samora para Chissano pode assentar um pouco na passagem do monopartidarismo para o multipartidarismo, pois o país deixou de ter a participação de base popular na tomada de decisão, através das assembleias populares que caracterizavam o monopartidarismo.

“Mas de Chissano para a liderança seguinte nós vimos que deixámos de lado a postura de diálogo, a postura de trazer o outro que pensa diferente de mim, mas trazê-lo para um espaço que ele se sinta moçambicano”, referiu, para depois reconhecer que durante a governação anterior o país viveu um período que, de facto, foi de muito pouco diálogo e fez recrudescer o conflito.

“Assim como o povo rebuscou o discurso de Samora para centralidade, agora vocês têm de voltar para o espírito dialogante de Chissano para repor a paz, uma paz verdadeira. É a vossa tarefa”, apelou à nova geração, através dos estudantes do ISRI.

SERVIR O POVO

A PRIORIDADE de um dirigente do Estado é servir cada vez melhor o povo. Este é, segundo Graça Machel, o principal legado deixado por Samora Machel.

A prioridade do primeiro Presidente de Moçambique independente era, em todo o momento, o povo, daí que tudo que fazia tinha como objectivo o bem-estar dos moçambicanos.

“Só para terem uma ideia do pensamento de Samora, procurem visitar Chilembene. Vão ver a casa onde Samora viveu durante 11 anos da sua governação. Trata-se de uma casinha, com um quartinho, uma sala pequena, uma casa de banho e uma “kitchinet”. É preciso ver para acreditar”, disse.

Explicou que Samora Machel vivia assim não porque não quisesse ter uma casa maior.

“Até porque tinha esse projecto, mas naquela altura, naqueles anos, a prioridade de Samora não era ele, era o povo”, disse.

Graça Machel fez questão de explicar que não estava a dizer que os actuais dirigentes do Estado devem viver numa casinha de uma salinha e um quartinho.

“O que eu estou a fazer é uma exemplificação de como um dirigente coloca a sua prioridade”, sublinhou.

Segundo disse, a convicção de Samora Machel era de que um dirigente é para servir o povo e não de se servir dele para lograr os seus objectivos pessoais.

Graça Machel apontou como outro legado do primeiro estadista moçambicano o princípio de que o Estado e os serviços públicos são estabelecidos para, igualmente, servirem o povo.

“Os serviços públicos não são para complicar o cidadão, como vemos agora. Hoje para uma pessoa ter acesso a um documento mandam-na “dar voltas”, ir e vir mais de 30 vezes”, lamentou, para depois sublinhar que esta não deve ser a postura de um Estado, sobretudo, do Estado moçambicano.

Segundo a oradora, Moçambique “já foi considerado um país onde não havia corrupção; que havia segurança para os cidadãos. Uma mulher podia circular à noite sem perigo. A vossa geração tem de recuperar isso”, desafiou aos mais de 300 estudantes e professores do ISRI presentes na palestra.

SAMORA MACHEL: PENSAMENTO, VIDA E OBRA

NO que tange ao tema da palestra “Samora: Pensamento, Vida e Obra”, Graça Machel decidiu associar os princípios teóricos que norteavam as acções de Samora Machel com a actual realidade política, social e cultural do país.

Segundo ela, a maioria dos princípios orientadores da liderança de Samora Machel é hoje válido. Por exemplo, referiu que o falecido Presidente da República tinha como “máxima” que diz que não é a origem social do individuo que vai determinar aquilo que ele vai ser no futuro.

“Samora foi filho de camponeses, como milhões de moçambicanos. Não teve um berço que condicionasse, mais tarde, aquilo que ele viria a ser na idade adulta. Ele atingiu níveis altos de liderança na luta de libertação nacional, no exército, mais tarde tornou-se Chefe de Estado. Mas isso se deveu às escolhas que ele fez. Eu quero sublinhar que qualquer um de nós, não importa em que família nasceu, será aquilo que, deliberadamente, nós escolhemos que queremos ser. Ele fez as escolhas que fez e transformou-se num símbolo de liberdade e paz”, disse.

Na oportunidade, Graça Machel disse que enquanto líder da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), Samora desenvolveu alguns pensamentos-chave do movimento, como é o caso do lema “Estudar, Produzir e Combater”.

De acordo com a também presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), Samora Machel usou tal afirmação quando se dirigia a um grupo de estudantes, numa das escolas da Frelimo, nas zonas libertadas.

“Queria que notassem a ordem. Nesse tempo a tarefa principal era o combate armado contra o colonialismo português. Mas Samora não começou por falar em combater. Ele disse estudar, produzir e combater. Colocou, deliberadamente, a aquisição do conhecimento científico como condição fundamental que permitiu que todos aqueles que estavam engajados na luta de libertação nacional se tornassem produtores enquanto adquiriam a ciência e faziam a luta armada”, explicou.

Disse que o movimento de libertação nacional liderado por Samora Machel não moldava pessoas só para fazer o combate armado.

“Ele (o movimento) era um instrumento para nós adquirirmos a liberdade de pensar, a liberdade de fazermos as nossas próprias decisões sobre a nossa vida”, enfatizou.

Segundo referiu, esta “máxima” é ainda muito importante para os tempos de hoje.

“Naturalmente, a nossa liberdade hoje não é através do combate armado, mas é adquirirmos a liberdade de termos nós próprios, a liberdade de decidir sobre a nossa vida, sobre as grandes opções da nossa vida e a liberdade de sermos moçambicanos na comunidade das nações”, disse.

Outro aspecto salientado por Graça Machel durante a palestra tem a ver com a preservação da unidade nacional. Segundo ela, a unidade nacional se baseia em experiências comuns de sofrimento perante a opressão, mas também solidariedade dos oprimidos para se libertarem da opressão para avançarem juntos para criar a tal sociedade nova.

“Ainda hoje este pensamento é valido”, disse.

De acordo com a palestrante, a unidade nacional não se constrói num vazio.

“É na base de experiências vividas que criamos a identidade uns com os outros. Identidade não é uma coisa abstracta. É nesse reconhecimento que temos uma história comum de opressão mas temos uma história comum de nos libertamos. Sobretudo, temos um futuro que pertence a todos nós”, frisou, ajuntando a questão da unidade com a de identidade nacional.

Na sua dissertação, a antiga ministra da Educação e Cultura referiu que o ex-Chefe de Estado procurava criar condições para que aquele operário, aquele camponês, onde vivia, onde ele trabalhava, tivesse um espaço onde pudesse se exprimir em primeira pessoa. Falava assim das extintas assembleias populares, onde o povo exercia o poder de participar na tomada de decisões sobre a sua vida.

“O poder tem de ser exercido pelas pessoas, todas as pessoas, não são apenas pessoas especializadas que discutem e tomam decisões em nome dos outros”, afirmou, para depois aclarar a sua ideia dizendo que “não estou contra as eleições que levam as assembleias provinciais ou a Assembleia da República, mas estou convencida de que temos um vazio onde as pessoas vivem, nessa matéria”, justificou.

Para ela, a democracia é uma exigência fundamental de qualquer um falar em primeira pessoa mas, de acordo com as suas palavras, esse espaço de se falar na primeira pessoa deixou de existir em Moçambique.

“Precisamos de espaço em que as pessoas possam dizer nós, na aldeia. Estou a dizer “nós” e não “eu”. Esta maneira de discutir as coisas da vida local foi também uma combinação daquilo que são as tradições e formas organizativas dos africanos, num estado que se estava a estabelecer como moderno”, referiu.

Para a nossa fonte, os africanos não têm aquilo que no Ocidente se chama cidadania liberal.

“Ela (a cidadania liberal) baseia-se no “eu”. Nós somos de uma cidadania comunitária. Sempre funcionamos no colectivo. Daí as nossas famílias alargadas. Daí as associações que fazem o “xitique” juntas, que produzem juntas…”, argumentou.

Mussá Mohomed