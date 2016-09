REVISÃO PONTUAL DA CONSTITUIÇÃO: Subcomissão aprecia proposta da Renamo

A SUBCOMISSÃO encarregue de preparar o pacote legislativo atinente à descentralização a ser submetido ao Parlamento voltou a apreciar ontem, na generalidade, a proposta da Renamo de revisão pontual da Constituição da República.

Trata-se, essencialmente, da proposta que está a ser discutida no quadro dos entendimentos alcançados na comissão mista de preparação do encontro entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. A proposta, cujo documento está em poder do “Notícias”, é considerada por alguns analistas ouvidos pela nossa Reportagem como sendo de revisão substancial da Constituição e não pontual, justamente por ter implicações noutras esferas da estrutura de organização do Estado.

A 17 de Agosto último foi constituída ao nível da comissão mista uma subcomissão para trabalhar na revisão pontual da Constituição da República; na alteração da Lei dos Órgãos Locais do Estado e seu Regulamento; na aprovação da Lei dos Órgãos de Governação Provincial; na adopção da Lei de Finanças Provinciais; na revisão da Lei de Bases da Organização e Financiamento da Administração Pública e no reexame do modelo de autarcização de todos os distritos.

A ser aprovada pela Assembleia da República, depois dos devidos trâmites à luz das suas competências, a proposta deverá vigorar no próximo mandato. Na proposta, a Renamo afirma que até ao final do ano de 2016 os governadores das províncias do Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala serão indicados por si, naquilo que pode ser visto como a consumação da sua exigência de governar estas seis províncias, onde alega ter ganho nas eleições gerais de 2014.

O principal partido da oposição diz, na proposta, que a autonomia das províncias não afecta a integridade da soberania do Estado e exerce-se no quadro da Constituição e que são órgãos próprios de cada província a Assembleia Provincial e o Governo Provincial. O Governo Provincial seria chefiado por um governador, eleito por sufrágio universal, directo, secreto e pessoal dos cidadãos residentes na respectiva província.

A tutela do Estado sobre as províncias seria exercida nos termos da lei. Em termos de poderes, as províncias teriam, entre outros, a competência para dispor de receitas nelas cobradas ou geradas, nos termos da Lei das Finanças Provinciais, bem como de uma participação nas receitas tributárias do Estado e de outras receitas que lhe sejam atribuídas e afectá-las às suas despesas.

Teriam ainda o poder para exercer o poder tributário próprio, nos termos da lei; administrar e dispor do património provincial e celebrar actos e contratos em que a província tenha interesse.

Entretanto, o “Notícias” soube que o Governo, através da delegação indicada pelo Presidente da República para a comissão mista, ainda não colocou à disposição dos mediadores/facilitadores internacionais a sua proposta de revisão para apreciação, devendo fazê-lo nos próximos dias.

Refira-se que, ao nível partidário, o Presidente Nyusi constituiu um grupo de trabalho encarregue de aprofundar o processo de descentralização no país. Entretanto, a comissão mista volta a reunir-se segunda-feira em plenário para voltar a debruçar-se sobre as posições do Governo e da Renamo atinentes à suspensão imediata de hostilidades militares para permitir que os mediadores internacionais possam deslocar-se à serra da Gorongosa ao encontro de Afonso Dhlakama.

A Renamo exige que as Forças de Defesa e Segurança estacionadas em volta da serra da Gorongosa se afastem para um raio de 100 quilómetros, mais especificamente se concentrem em Dondo, em Sofala, Chimoio e Sussundenga, na província de Manica, como condição única para garantir a segurança dos mediadores na sua deslocação ao encontro do seu líder.

Trata-se de um posicionamento improcedente e que está fora de hipótese, justamente por não haver garantias de que a ser consentido, a Renamo não voltará a fortificar-se de diversas formas e retornar aos ataques armados.