Serra da Gorongosa não é “monstro de sete cabeças”

A SERRA da Gorongosa, no distrito do mesmo nome, em Sofala, não é nenhum “monstro de sete cabeças”, mas pura e simplesmente um lugar onde a convivência é pacífica e que, futuramente, poderá ser transformado num centro turístico.

Foi assim que descreveu o comandante das Forças da Defesa e Segurança (FDS) estacionadas naquele ponto, o coronel Wande-Wane Bedford, quando conversava com o nosso repórter, quinta-feira, nas matas do quartel de Namagiwa (Rolas), antiga base Mazembe da Renamo.

O coronel Wande-Wane Bedford, que equivale dizer “vou encontrar-te”, apresentou, demoradamente, à Imprensa a zona formada por um total de 67 palhotas localizadas no cume da serra da Gorongosa, debaixo de árvores frondosas, cujo acesso é simplesmente dramático.

Exemplo disso, num carro de assalto, vulgo blindado, em que os jornalistas foram transportados, primeiro, do quartel da vila de Gorongosa à Santungira, numa distância de 30 km, e depois noutro veículo militar similar, num raio de 10 km, até Nhamagiwa, a circulação foi caracterizada por avanços e recuos entre as encostas montanhosas, à mistura de riachos e troncos das árvores.

No terreno, a circulação de pessoas e bens ao longo da estrada Gorongosa/Casa Banana processa-se com normalidade, os camponeses retomam a prática de actividades agrícolas, os serviços sanitários e actividades do posto administrativo de Vundúzi foram reactivadas, embora de forma tímida, faltando apenas a reabertura do processo de ensino e aprendizagem.

Tal reposição da ordem e tranquilidade públicas, conforme apurámos junto do motociclista Manuel Candrinho, que, diariamente, realiza, em média, três viagens numa distância de 30 km entre a vila da Gorongosa e Vundúzi, deve-se ao abrandamento da troca de tiros entre as FDS e os guerrilheiros da Renamo.

O camponês Afonso Andrade subscreveu a posição expressa por Candrinho, acrescentando que, embora a tensão militar tenha afectado negativamente a produção agrícola nas terras aráveis da serra da Gorongosa, os residentes contam com alguma segurança alimentar.

O comandante Bedford orgulha-se do facto de as Forças da Defesa e Segurança terem desalojado e posto fora da acção aqueles que chamou por bandidos armados que matam e semeiam terror ao longo das estradas nacionais números um, que liga o país do Rovuma ao Maputo, e sete, entre Vandúzi e Tete.

Das zonas visadas, conforme revelou àquele oficial superior do Exército, constam Mussicavo-2, Nhauranga, Nhandonde, Nhancunga, Kanda, Nhandale e Nhamizicwa, tendo sido libertadas do cativeiro da Renamo 1200 famílias, que já colaboram com as autoridades governamentais para a normalização das suas vidas, através da implementação de diversos projectos.

De entre os projectos concretizados pelos militares na reinserção social das comunidades, aponta-se a abertura manual de picadas, através do programa “comida pelo trabalho”, incluindo promoção duma feira de saúde pelas entidades do sector no distrito de Gorongosa.

REABERTURA DE ESTRADAS

Arrancou, quinta-feira, a reabilitação e construção da estrada Gorongosa-Satungira-Nhamagiwa, um projecto centralmente desenhado pelos ministérios da Defesa Nacional e das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e que vai ser executado num curto espaço de tempo pelo Centro Profissional de Formação de Estradas de Chimoio, em Manica.

Trata-se de uma secção de 30 km de reabilitação e os restantes dez de construção, tendo sido já recrutados localmente 56 trabalhadores e reposicionado o equipamento inerente à obra de terra-batida.

No estaleiro principal de Santungira, pode ver-se uma máquina de tipo motoniveladora, retroescavadora, tractor com atrelado, cilindro de 12 toneladas, “buldózer”, tanque de água para seis mil litros a que, em caso de necessidades da empreitada, poderão ainda se juntar camiões, mais “buldózer”, cilindro pedestre e tanques de água e de combustível.

Com vista a conferir qualidade desejada à obra, vai ser recrutada mão-de-obra especializada, encontrando-se já no local alguns residentes da vila da Gorongosa. A estrada é descrita pela autoridade comunitária local como sendo vital.

O chefe de povoação de terceiro escalão em Nhamagiwa, Julinho Fuleide, exprimiu, no acto do lançamento da primeira pedra para a construção daquela via, profunda comoção com a conclusão da estrada, afirmando que vai impulsionar sobremaneira a vida das comunidades.

Numa zona altamente agrícola e com extensos recursos hídricos, faunísticos e florestais, incluindo cascatas para produção de água mineral, a concretização do empreendimento representa para as comunidades locais uma mais-valia na consolidação da paz em Moçambique.

Tal se verifica numa fase em que a serra da Gorongosa é apontada pelo coronel Bedford como estando ainda a registar focos de operações militares. Porém, segundo afirmou, as Forças da Defesa e Segurança localmente baseadas se comprometem em proteger os equipamentos e os trabalhadores envolvidos.

“A situação de segurança na serra da Gorongosa está sob controlo das Forças da Defesa e Segurança, cuja missão é perseguir todos os que matam e recrutam a população. A nossa presença aqui iniciou em Outubro de 2012, quando o suposto líder se estacionou aqui e começou a deturpar a ordem e segurança públicas”, recordou-se.

Aquele oficial das Forças Armadas precisou que em 2013 Dhlakama foi desalojado da base de Santungira, tendo começado por fazer refém a população, colocar cancelas e impedir a livre circulação de pessoas e bens em toda a serra da Gorongosa.

Reconheceu que não é missão fácil perseguir Afonso Dhlakama. “É uma perseguição de tal forma que no dia 26 de Maio deste ano empurrámo-lo para a zona de Ndande, onde se encontra refugiado. Um tal Mazembe, que nasceu em Manica no dia 1 de Janeiro de 1974, mudou-se para Nhamatanda e passou, em 2011 e 2012, para Vunduzi onde praticava agricultura e era detentor duma moageira. Ele construiu todas essas cabanas que eram uma base militar”, disse.

Para além de pequeno agente económico, Mazembe era guerrilheiro da Renamo e foi abatido no dia 4 de Abril de 2013 pelas FDS, quando dirigia um ataque em Muxúnguè, distrito de Chibabava.

MILITARES NÃO SE GUAIM PELOS POLÍTICOS

BASTANTE interventivo na conversa travada com a nossa Reportagem, o coronel Bedford entende que os militares não se guiam pelos políticos. O oficial das Forças Armadas comentava, assim, uma pergunta colocada pelo "Notícias" sobre a condição imposta pela Renamo na mesa do diálogo com o Governo relativamente à abertura dum corredor desmilitarizado que abra espaço à suspensão imediata das hostilidades, uma proposta dos mediadores/facilitadores internacionais.

“Nós estamos aqui com uma missão clara de perseguir todos bandidos armados e a política é para os políticos. Se recebermos ordens do nosso comando, vamos reagir pontualmente”, afirmou.

O comandante Bedford realçou que a operação desencadeada pelas Forças de Defesa e Segurança não visa particularmente o líder da Renamo, mas sim contra bandidos armados que matam, ferem e atacam viaturas nas estradas.

Apontou como principal desafio desta missão garantir a segurança da populaça, capturar os criminosos para responderem em juízo sobre os seus actos.

“Nós estamos a perseguir todos bandidos armados e não ao líder da Renamo, e estamos aqui até orientações contrárias. Nós defendemos a pátria, se houver entendimento na mesa do diálogo não temos qualquer problema, mas toda a serra da Gorongosa tem forças”, disse, esquivando-se a confirmar ou desmentir se Dhlakama está encurralado.

Wande-Wane reafirmou que Gorongosa é um lugar de livre de circulação de pessoas e bens, louvando a colaboração da comunidade local.

HORÁCIO JOÃO