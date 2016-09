EM NOVA IORQUE: PR fala da gestão de recursos naturais

O PRESIDENTE da República participa hoje em Nova Iorque em encontros paralelos que antecedem os debates da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Quando forem 9.30 horas locais (15.30 em Maputo), o Chefe do Estado far-se-á presente num encontro ao mais alto nível sobre os movimentos massivos de refugiados e migrantes no mundo, estando também prevista a sua intervenção.

Mais tarde, o Presidente participa num fórum-almoço do sector-privado das Nações Unidas sobre negócios, no qual abordará o tema relacionado com a gestão sustentável dos recursos naturais e a necessidade de acções urgentes face às mudanças climáticas.

Já no plano bilateral e no contexto da movimentação diplomática que tem estado a fazer desde a sua chegada nos Estados Unidos, o estadista moçambicano avista-se ainda hoje com o Presidente e CEO da empresa Exxon Mobil, que ganhou concurso de pesquisa de gás natural num dos blocos da Bacia do Rovuma.

O último acto público do Chefe do Estado hoje será um jantar oferecido pelo “Business Council for International Understanding (BCIU), em sua honra e à sua esposa, Isaura Nyusi.

Entretanto, a esposa do Presidente da República participa cerca das 17. 00 horas de Maputo no quarto evento de alto nível do Fórum das Primeiras-Damas Africanas Contra o Cancro, para depois tomar parte num encontro das esposas dos chefes de Estado e de Governo promovido por Michel Obama.

Para além da esposa, acompanham o Presidente Nyusi em Nova Iorque os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, da Indústria e Comércio, Max Tonela, e os embaixadores de Moçambique nos Estados Unidos, Carlos dos Santos, e nas Nações Unidas, António Gumende.