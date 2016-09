“Antillas Reefer” entregue às autoridades de Defesa

O NAVIO “Antillas Reefer”, que em 2008 foi apreendido pelas autoridades governamentais por pesca ilegal de tubarão nas águas jurisdicionais moçambicanas, foi ontem entregue ao Ministério da Defesa Nacional, instituição a partir da qual vai garantir o reforço da fiscalização marítima contra actos de pirataria e outras actividades ilícitas.

O barco, de grande calado e de origem namibiana, foi confiscado com 45 toneladas de tubarão a bordo, uma espécie protegida e cuja pesca por conseguinte é proibida. Em 2009, após a conclusão do processo judicial, o navio reverteu a favor do Estado moçambicano, tendo-se decidido, na ocasião, pela sua reabilitação e transformação em embarcação de fiscalização da pesca, trabalho que decorreu nos estaleiros navais de Durban, África do Sul, sob a gestão da empresa Blue Water Marine Services, Lda.

O “Antillas Reefer” tem um comprimento de 53 metros e com capacidade para 35 pessoas e uma autonomia de 30 dias no alto mar. Foi oficialmente lançado no dia 6 de Abril de 2012 pelo ex-Presidente da República, Armando Guebuza.

Em Dezembro de 2015, quando as missões conjuntas dos ministérios do Mar, Águas Interiores e Pescas e da Defesa Nacional e a Blue Water Marine Services, Lda., se encontravam em processo de prova do mar foi, com recurso ao “Antillas Reefer” apreendido o navio Nessa 7, em exercício de actividades ilegais nas águas moçambicanas.

A transferência e entrega da embarcação ao Ministério da Defesa Nacional irão permitir e garantir o melhor exercício da autoridade do Estado sobre o mar. Devido ao carácter multidisciplinar da fiscalização integrada das actividades marítimas e a necessidade de as operações serem realizadas numa base coordenada e conjunta, o “Antillas Refeer” constitui um meio fundamental para as acções de fiscalização para os dois sectores.

Falando no acto de recepção do navio, o Ministro da Defesa Nacional, Atanásio M’tumuke, saudou ao titular da pasta do Mar, Águas Interiores e Pescas, Agostinho Mondlane, aos quadros desta instituição e à comissão técnica, pelo trabalho árduo que culminou com a reversão da embarcação à instituição que dirige.

Disse que o navio não só irá engrandecer a Marinha de Guerra de Moçambique como também irá contribuir para o cumprimento cabal das nobres missões deste ramo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, tornando-o mais versátil e mais eficaz nas missões que se impõem.

Apelou à Marinha de Guerra para saber fazer o melhor uso do meio alocado de modo a aumentar a sua capacidade operativa e interventiva na vigilância, fiscalização, defesa do espaço marítimo e da zona económica exclusiva.