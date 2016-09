SEMANA COMEMORATIVA DAS FADM: Fidelidade à Constituição

O MINISTRO da Defesa Nacional, Atanásio M’tumuke, exortou ontem as Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) para que mantenham a fidelidade à Constituição da República e ao Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança (FDS).

O apelo foi feito em Maputo, no decurso do lançamento da semana comemorativa das FADM, ocorrido no Estado-Maior General da instituição militar e presenciado pelas mais altas patentes do três ramos da Forças Armadas, com destaque para o chefe do Estado-Maior, o General, Graça Chongo, para além de soldados agrupados em companhias, representando a Marinha, o Exército e a Força Aérea.

Depois de passar em revista à guarda de honra o Ministro da Defesa Nacional usou da palavra para referir que as FADM são legítimas herdeiras dos ideais dos combatentes do 25 de Setembro de 1964, portanto, a força da unidade nacional e do patriotismo.

“Hoje as Forças Armadas estão engajadas na defesa da integridade territorial, na participação activa em operações de apoio à paz e humanitárias e outras missões de interesse público consagradas na Constituição da República e leis de defesa nacional”, disse.

Acrescentou que com as celebrações dos 52 anos do desencadeamento da luta armada de libertação nacional, que coincidem com o Dia das Forças Armadas, o país pretende exaltar o significado e a importância desta data no processo histórico moçambicano assim como contribuir para a promoção dos valores de heroísmo, patriotismo e unidade nacional.

“Exorto as FADM para que, volvidos 52 anos, continuem a celebrar esta data com alegria e fraternidade, ao mesmo tempo que devem reforçar e consolidar a unidade e a prontidão combativa para combater e impedir quaisquer tentativas das forças contrárias à paz, democracia e unidade nacional”, apelou o governante.

Apelou ainda a todos os militares das FA a se envolverem, com entusiasmo e sentido patriótico, nos festejos alusivos à passagem dos 52 anos do desencadeamento da luta armada de libertação nacional e do Dia das FADM, que decorrerão de 19 a 25 de Setembro de 2016.

Com efeito, foi a 25 de Setembro de 1964, sob a direcção da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), que o povo moçambicano desencadeou a luta armada, que durou dez anos, que conduziu à conquista da independência nacional.

“A luta armada contribuiu para o resgate dos valores da cidadania, da identidade cultural e do orgulho de os moçambicanos pertencerem a um espaço geográfico próprio, bem como à possibilidade de decidirem, livremente, sobre os destinos da sua pátria”, explicou o ministro da Defesa Nacional.

Para esta semana estão previstas diversas actividades de índole cultural, social, recreativo e político envolvendo as FADM. Assim, está prevista para hoje a final do torneio quadrangular de futebol recreativo e federado, jogos que vão opor Ministério da Defesa Nacional à Unidade de Intervenção Rápida e o Clube Desportivo Matchedje às Águias Especiais, respectivamente.

No sábado, 24 de Setembro, vai ser inaugurada uma feira de saúde e gastronomia, para além de uma exposição fotográfica sobre o percurso das Forças Armadas, desde o desencadeamento da luta armada até aos dias de hoje.

As Forças Armadas, encabeçadas pelo respectivo chefe do Estado-Maior, Graça Chongo, vão, ainda no sábado, saudar o seu Comandante-Chefe, cerimónia a decorrer no Palácio da Presidência da República, para o dia fechar com uma gala no Auditório Municipal da Matola.