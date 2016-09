NA DEFESA DA POPULAÇÃO: Monteiro enaltece bravura das FDS

O MINISTRO do Interior, Jaime Basílio Monteiro, saudou ontem as Forças de Defesa e Segurança (FDS) pelo empenho, dedicação, compromisso e bravura demonstrados na árdua e nobre missão de garantir a protecção e segurança do povo moçambicano, principalmente nos locais onde as incursões armadas dos homens da Renamo têm tido lugar.

O governante teceu estas palavras de encorajamento na cerimónia de abertura do XVI Conselho da Polícia da República de Moçambique (PRM), que decorre desde ontem na cidade de Maputo. O encontro, que hoje termina, tem o lema “PRM: aprimorando-se para melhor servir”.

“A par da criminalidade comum, vivemos uma conjuntura caracterizada pela ocorrência de actos de banditismo armado protagonizado pela Renamo, que promovem o assassinato de pessoas, a destruição de bens públicos e privados, perturbando a vida normal da população. Neste sentido, saudamos a bravura das Forças de Defesa e Segurança na defesa da nossa população” – estimulou Monteiro.

Para o Ministro do Interior, quando se refere que bandidos armados assaltaram pela primeira vez uma viatura que estava a circular numa determinada via, e os mesmos são perseguidos; voltam a atacar a segunda e são perseguidos; a terceira e novamente perseguidos, não se está a ser proactivo.

“Localizado o ponto dos ataques, temos que tomar medidas proactivas para que isso não volte a acontecer mais. Este ponto tem que ser livre da acção dos bandidos” – indicou.

KHÁLAU DISTINGUIDO

Entretanto, a cerimónia de abertura do Conselho da PRM foi marcada pela atribuição, por parte da Organização dos Chefes da Polícia da Região Austral de África (SARPCCO), de distinções aos generais Jorge Khálau, Inspector - Geral da Polícia e antigo Comandante – Geral da Polícia, e Luís Magueza, antigo Director Nacional de Formação no Comando-Geral da Polícia.

As condecorações, entregues pelo Ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, resultam do reconhecimento destes dois generais no trabalho prestado à organização regional. Do desempenho prestado, destaque vai para a área de comando, direcção, liderança das forças em operações policiais, sua formação e criação de condições de paz social e económica, ordem e segurança, combate ao crime organizado e transfronteiriço.