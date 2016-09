Presidente Nyusi poderá visitar Portugal

O PRESIDENTE Filipe Nyusi poderá visitar Portugal, na sequência de um convite que lhe foi formulado ontem em Nova Iorque pelo seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois estadistas encontraram-se ontem naquela cidade norte-americana à margem da reunião da reunião da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que reúne mais de cerca de 190 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo para discutir os desafios globais que afectam o planeta.

À saída do encontro, o Presidente Português disse tratado com o chefe do Estado sobre as relações bilaterais e outros assuntos de interesse.

Rebello de Sousa disse ter recebido do Estado moçambicano sobre a actual situação no país e avançou que ambos começaram a trocar impressões sobre uma eventual visita do Chefe de Estado moçambicano a Portugal.

O Presidente português manifestou o desejo de ver alcançada a reconciliação política em Moçambique, dentro do quadro da Constituição, e retomada ajuda financeira internacional, pois a acontecer será muito bom para Portugal, que têm muitos dos seus cidadãos a viver em Moçambique.

Ele considerou de muito boas as relações sociais, económicas e financeiras entre Portugal e Moçambique, lembrando que o seu país está na lista dos grandes investidores no país.

Entretanto, no prosseguimento dos seus contactos diplomáticos nos Estados Unidos, particularmente em Nova Iorque, o Presidente Filipe Nyusi encontrou-se também ontem com a secretária-geral da Commonwealth, a baronesa Patrícia Scotland, que também se encontra nesta cidade para tomar parte na cimeira mundial.

Scotland revelou ter discutido com o estadista moçambicano sobre como a Commonwealth pode ajudar na capacitação das instituições em Moçambique e ainda de questões relacionadas com a mulher e rapariga, de forma a assegurar a participação destas duas camadas sociais nas várias esferas da vida do país.

Nyusi e Scotland abordaram igualmente assuntos relacionados com o melhoramento do ambiente de negócios no país. Segundo a secretária-geral da Commonwealth, o Presidente da República garantiu que o seu Governo está alinhado com os objectivos desta organização de que Moçambique faz parte.

O Presidente da República deverá falar hoje na sessão da assembleia geral das Nações Unidas.

Ainda ontem, Nyusi participou, acompanhado da esposa, na recepção oferecida pelo Presidente Barack Obama aos chefes das delegações à 71ª sessão deste encontro que é considerado o momento mais alto da diplomacia mundial.

LÁZARO MANHIÇA, em Nova Iorque