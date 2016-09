Nyusi fala hoje nas Nações Unidas

O PRESIDENTE Filipe Nyusi profere hoje o seu discurso, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre desde terça-feira em Nova Iorque.

O chefe de Estado dirigir-se-á perante aos outros líderes mundiais cerca das 15 horas locais (21 horas em Maputo), para partilhar a sua visão sobre como o mundo pode encontrar soluções sobre os actuais desafios globais.

Antes, o Presidente Nyusi participa no fórum de negócios EUA-África, co-organizado pela Secretária do Comércio, Penny Pritzker, e pelo antigo presidente do Município de Nova Iorque e chairman da Bloomber Philanthropies.

O encontro vai discutir o aumento do comércio e investimento entre os Estados Unidos e as nações africanas e avaliar os progressos registados desde o primeiro fórum, realizado em Agosto de 2014 em Washington.

Informações postas a circular na véspera, indicam que são esperados neste encontro perto de 50 chefes de Estado e de Governo e mais de 150 executivos para fazerem uma abordarem sobre as oportunidades de negócio entre os Estados Unidos e África.

Há dois anos, o Presidente Obama anunciou que as companhias privadas norte-americanas disponibilizariam uma ajuda adicional de 12 biliões de dólares norte-americanos para programas de electrificação em África, enquanto outros14 biliões seriam canalizados para sectores como a banca, construção e informação tecnológica.

A ajuda era justificada pela necessidade de se criar condições para o aumento do comércio entre as partes. É que os homens de negócio norte-americanos dizem que o comércio não pode ser viável quando se torna dificil conservar os produtos, manufacturar a um nível significante, quando a energia não é fiável ou não é disponível, como acontece em muitos países do continente.

LÁZARO MANHIÇA, em Nova Iorque