Memórias sobre Samora Machel - Á FIGURA DE SAMORA MACHEL: Ninguém esteve indiferente

INDEPENDETEMENTE de os ideiais de Samora Machel terem desagradado a algumas sensibilidades, a sua reputação e admiração falaram mais alto segundo disseram alguns entrevistados pelo “Notícias” na esteira dos 30 anos do seu desaparecimento físico.

Porque o centro das atenções dos moçambicanos gravitava em torno da figura de Samora Machel, ele era a referência das referências. Muito poucos tinham outras referências em termos de grandes líderes para além do presidente de Moçambique

Indiferença era algo difícil de se ver, segundo Gil Carvalho, editor da Secção Desportiva, que na altura era finalista da 11.ª classe. Conta que os rostos dos alunos da Escola Secundária Francisco Manyanga ficaram banhados de lágrimas e ninguém ficou insensível.

“Era uma incerteza para todos saber que Samora já não existia, pois não se sabia o que seria do país. Samora era como se fosse “deus”, e mais do que isso o centro de todas as coisas. O mundo de muitos de nós gravitava em torno daquela figura carismática e incontornável. Se alguém disser que ficou indiferente essa pessoa estaria a mentir”, disse Gil Carvalho.

Conta que a tristeza foi vivida durante todos os dias que se seguiram à triste notícia, mas o auge foi o dia do funeral, caracterizado por desmaios, sobretudo de mulheres, ao longo das avenidas que davam à Praça dos Heróis. Os mesmos aconteciam como que movidos por uma onda, à medida que a viatura transportando a urna ia passando.

“Na escola viveu-se um momento de agitação, mas não se avançava sequer a ideia de despenhamento senão uma espécie de rumor do desaparecimento do avião. Na escola tínhamos inclusive familiares de Samora Machel e lembro-me que Hermínia Machel, apresentadora da Televisão de Moçambique, era uma delas. Alguns foram retirados da escola para casa mas não entendíamos ainda nada do que estava a acontecer”, recorda-se.

Carvalho conta ainda que o ambiente vivido na escola era extremamente tenso. Faz a comparação da imagem que se construía em torno da figura do Presidente Samora Machel à que os cubanos têm em relação a Fidel Castro: o centro de todas as coisas.

“Foi muito difícil para todos. Eu fui um dos estudantes finalistas seleccionados para participar nas exéquias e vivi momento de profunda emoção, pois Samora era como se fosse um pai para qualquer um de nós”, repisa.

Explica que a aproximação da guerra de desestabilização à cidade era outro factor que semeava desespero no seio de muitos cidadãos que estavam de olhos postos em Samora Machel para a solução daquele problema. “Não cabia na mente de muitos que existiria um indivíduo capaz de substituir o Presidente falecido”, disse.

Não existem palavras para descrever Samora - Ernesto Macongonde, médico do Hospital Central de Maputo

Para muitos, a grandeza do Presidente Samora Machel transcende a dimensão da imaginação de qualquer terreno que queira qualificar aquele que deu tudo, incluindo a sua vida, pela causa do seu povo.

Ernesto Macongonde, médico do Hospital Central de Maputo, considera Samora Machel como um estadista que não hesitava em sacrificar até a sua própria família e os seus interesses pessoais em nome do seu povo e diz terem sido muitos os jovens, incluindo ele, que se formaram e foram encorajados a abraçar a causa comum.

Solicitado a se pronunciar sobre a figura do primeiro presidente de República Popular de Moçambique independente, Macongonde diz ter tentado procurar os atributos e adjectivos qualificativos para descrever Samora Machel, mas não os encontrou.

“Samora foi bondoso demais para com o povo. Foi um dirigente transparente na coisa pública, uma pessoa que se preocupava pelo desenvolvimento de Moçambique e era combatente da primeira linha. Muitos moçambicanos de origens camponesas se formaram graças à direcção sábia de Samora. Sou médico hoje como fruto da presidência de Machel. Meus pais não suportariam todos os encargos financeiros da minha formação, mas agradeço ao Presidente Samora pela sua preocupação pela formação de quadros”, disse Ernesto Macongonde, acrescentando que Moçambique precisaria hoje de dez ou mais pessoas da dimensão de Samora Machel.