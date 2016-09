MEMÓRIAS SOBRE SAMORA MACHEL: Saudade colectiva do presidente

SAMORA Machel foi uma figura de dimensão sumamente universal. Ou seja, a sua dimensão ultrapassa as fronteiras nacionais sendo que, lá fora, ainda hoje é recordado pela célebre frase “a luta continua”.

Cá entre nós, mesmo os nascidos depois da sua morte, há 30 anos, conhecem e vibram com Samora através dos seus discursos áudio e visuais difundidos pelas diferentes plataformas de comunicação: rádios, televisões, jornais e de outras tecnologias.

Não é por acaso que vários segmentos da sociedade ouvidos pelo “Notícias” a propósito dos 30 anos do seu desaparecimento físico, vítima de acidente de aviação em Mbuzini, na África do Sul, são unanimes em afirmar que a vida e obra de Samora Machel devem ser estudadas em profundidade dada a maneira como viveu o Estado e a nação que a libertou. Exemplo do que aqui dizemos são as opiniões de vários profissionais da “pena e papel” que nos “segredam” que Samora foi de facto, um visionário por excelência, ídolo imortal, enfim, homem de mentalidade dialéctica aguda. O seu sonho de materializar a construção de um Moçambique uno e indivisível deve ser concretizado pelas futuras gerações.

ÍDOLO IMORTAL - ALEXANDRE CHAÚQUE, FREELANCER

“Eu acabava de sair da cabine da Rádio Moçambique quando tomei conhecimento do despenhamento do avião presidencial e as notícias da morte do Samora eram muito escassas. Quando o meu antigo colega na RM, Fernando André, falou-me da morte do presidente. Não acreditei, porque para mim e para todos moçambicanos, Samora era imortal”, disse Alexandre Chaúque.

“Era impossível morrer Samora”, acrescentou Chaúque para quem vive-se hoje uma saudade colectiva desta figura emblemática em toda sociedade moçambicana manifesta-se silenciosamente da necessidade do resgate da sua personalidade.

Segundo Alexandre Chaúque quando as pessoas andam com os discursos do Presidente Samora nos telefones bem como nos transportes semi-colectivos de passageiros, vulgos chapa-100, é um grande sinal para despertar a quem de direito sobre certos desvios que Samora não queria.

“Com este gesto estamos a dizer que o sonho de Samora não está sendo implementado devidamente, despertem”, disse Alexandre Chaúque.

Entretanto, Chaúque disse ser bastante complicado falar do país se Samora estivesse vivo.

“Ninguém sabe se Samora estivesse vivo continuaria o mesmo ou não porque na verdade, ele morreu, nada mais do que isso. Samora morreu e prontos”,

NÃO ACREDITEI NA MORTE DO MEU COMANDANTE-CHEFE - SÉRGIO COME, RÁDIO PROGRESSO

“Não foi fácil acreditar na morte do meu comandante-chefe. Dois dias antes, despedi-me na base aérea das aeromoças que domingo iam viajar com o Marechal Samora para Zâmbia, para ao princípio da noite do domingo ouvir dizer que o Tupolev, que há duas horas descolara da Zâmbia, tinha desaparecido”, lembrou com angustia Sérgio Comé Jornalista e locutor da Rádio Progresso na Maxixe.

Na altura da morte de Samora, o nosso interlocutor era membro das Forcas Armadas de Moçambique – afecto à Forca Aérea, sendo que recebeu a morte do seu comandante-chefe como autentico balde de água fria.

Disse que todos adjectivos são poucos para qualificar a personalidade e o carisma do Presidente Samora, afirmando simplesmente que foi o fundador da moçambicanidade. “Infelizmente calou-se a sua voz, ou melhor, tombou um embondeiro e o país ficou órfão de pai”, sintetizou.

Para resgatar os ideais deste estadista destemido, Come propõe o combate cerrado contra tudo que termina por “ismo, nomeadamente, o regionalismo, o tribalismo, o racismo, entre outros males sociais como a corrupção, em todas frentes da sociedade.

“É necessária firmeza e não cumplicidade e muito menos cobardia. Se alguém está a se desviar, é necessário que haja coragem de se apontar as suas falhas e indicar o caminho por que deve trilhar para o bem de todos. Não podemos viver de aparências, temos que mostrar a nossa verdadeira cara. É isto que Samora queria do seu povo para o pais avançar no desenvolvimento”, sublinhou Sérgio Come.

Sérgio Comé acrescentou que Samora era possuidor de uma visão estratégica do futuro; uma visão de luta contra a exploração, contra a pobreza. Ele queria o bem estar do seu povo.