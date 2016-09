Plenária da AR a 19 de Outubro

A COMISSÃO Permanente da Assembleia da República convocou ontem a IV Sessão Ordinária do órgão para 19 de Outubro a 20 de Dezembro próximo.

De acordo com o porta-voz em exercício desta comissão e primeiro Vice-Presidente da AR, António José Amélia, a Comissão Permanente, reunida em Maputo, aprovou igualmente o rol de matérias que serão apreciadas durante os pouco mais de dois meses de trabalho do plenário da AR.

Das matérias arroladas destaque vai para o informe anual do Presidente da República sobre o Estado Geral da Nação; a informação do Provedor de Justiça sobre a aplicação da justiça no país; para além das sessões separadas, de informações e perguntas ao Governo.

Nesta sessão plenária serão, por outro lado, apreciadas várias propostas de lei, com particular atenção para a que versa sobre a lei atinente ao Orçamento do Estado para 2017, que acompanha a resolução sobre o Plano Económico e Social (PES) para o mesmo período; a Lei de Revisão da Lei Orgânica do Ministério Público; a lei atinente ao Estatuto dos Oficiais de Justiça e de assistentes oficiais da Justiça do Ministério Público; a lei que cria a Ordem dos Arquitectos e o respectivo estatuto; e a Lei de Revisão da Lei que cria a Taxa de Sobrevalorização da Madeira.

Das propostas legislativas submetidas ao Parlamento consta ainda a sobre o Áudio Visual e do Cinema; Lei Orgânica do Referendo; sobre o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas; da Revisão da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica; sobre a alteração pontual da Lei de Definição e Transferência de Sedes de Distrito por Província; sobre a Transferência de Áreas entre Distritos; e a que cria novos distritos por província.

Nos 33 pontos do rol de matérias consta ainda a apreciação do informe da Comissão Parlamentar de Inquérito para Averiguação da Dívida Pública; da informação da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade à IV Sessão Ordinária da AR relativa à Revisão do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas e Não Privativas de Liberdade e a informação desta mesma comissão sobre a Revisão do Código penal e o projecto de Revisão do Regimento do Parlamento.

Nas matérias a serem apreciadas pelos deputados do mais alto órgão legislativo do país figuram ainda a informação do Gabinete Parlamentar para a Prevenção e Combate ao HIV & SIDA; o projecto de resolução atinente ao Programa de Actividades da Assembleia da República para 2017 e respectivo orçamento; informação da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações; Moção de Reprovação da Informação Anual da Procuradora-Geral da República à III Sessão Ordinária da AR; proposta de resolução atinente à Rectificação da Convenção Quadro das Nações Unidas para o Controlo do Tabaco e a Conta Gerência da AR.

Sabe-se que no dia 19 de Outubro deste ano o país assinala a passagem dos 30 anos do desaparecimento físico do primeiro Presidente de Moçambique Independente, Samora Machel. Confrontado com esta realidade, o primeiro Vice-Presidente da AR afirmou que a decisão foi tomada tendo em conta os ditames regimentais. O Regimento da AR refere que a II Sessão Ordinária do ano civil deve arrancar na primeira quarta-feira da segunda quinzena do mês de Outubro e deve prolongar-se até ao dia 20 de Dezembro.

Sobre a agenda de trabalhos da sessão que se avizinha os jornalistas quiseram saber de António José Amélia se esta poderá incluir propostas de Revisão da Constituição ou de alterações legislativas que possam resultar do diálogo político entre o Governo e a Renamo, ao que este respondeu tratar-se de uma agenda aberta.

“A nossa agenda de trabalhos está neste momento aberta a receber outras propostas legislativas”, disse.