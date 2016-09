MEMÓRIAS SOBRE SAMORA MACHEL: Samora era homem do Estado

COMO descrever a figura de Samora Machel, trinta anos após a sua morte? – eis a questão. Homem íntegro, exemplo de amor à pátria, amigo de jornalistas e de todas as camadas sociais, operários e camponeses, estudantes, trabalhadores das serrações e dos caminhos de ferro, jovens, crianças, pois queria o bem de todos.

De Gaza chegam-nos relatos na singela homenagem que o “Notícias” decidiu dedicar a Samora dando a indicação de não ser fácil falar de Samora, da sua vida e obra em tempo e espaço exíguos. Todavia, comungam da mesma ideia segundo a qual o Presidente Samora foi um homem de Estado, comprometido com a causa de todo o povo moçambicano na sua luta pela autodeterminação, pela paz e pelo desenvolvimento. Não é por acaso que muitos dos seus ideais são hoje prosseguidos em diferentes frentes, nomeadamente política, económica, social, cultural e até diplomática. Samora falava de igualdade entre os povos, falava de uma cooperação baseada na reciprocidade de benefícios, era aberto, íntegro e amava a verdade e só a verdade.

ARRASTAVA MULTIDÕES

Carlos Mhula, reformado do Instituto de Comunicação Social (ICS), diz que Samora Machel não foi um simples Presidente. Foi, sim, o Presidente que reunia consensos nos trabalhos que realizava, bastando ver quanta multidão arrastava nos seus comícios.

“Todos queriam ver, todos queriam ouvir Samora. Um líder carismático, cuja vida e obra ficaram eternamente guardadas na memória colectiva de todos os moçambicanos, incluindo os das gerações vindouras”, disse Carlos Mhula, defendendo que é quase impossível contar a história de Moçambique, dos tempos da luta armada de libertação nacional a esta parte sem mencionar, com destaque, o nome e os feitos desta figura.

Mhula, que colaborou com muitos jornais e com a Agência de Informação de Moçambique, recorda aos mais pequeninos que foi Samora quem proclamou a independência total e completa de Moçambique, no majestoso Estádio da Machava, num discurso em que escreveu o nome de Moçambique no concerto das nações.

"Estamos em presença de um ser que tudo tentou fazer pelo bem-estar dos moçambicanos, em particular, e de toda a África, em geral, razão que levou a que os moçambicanos não só se preocupassem pela sua libertação, mas sim pela libertação de outros povos do continente e do mundo, submetidos à dominação estrangeira e à opressão.

Carlos Mhula recordou que já naquela altura Samora chamava atenção aos seus companheiros de luta sobre o perigo que representava para o país a corrupção, que apelidara de balas de açúcar.

"O Presidente Samora já denotava ser um visionário, porque uma série de advertências que fez nessa altura hoje constituem realidade: a corrupção, a ganância pelo enriquecimento fácil, entre outros males que enfermam hoje a nossa sociedade", disse.

AMIGO DE JORNALISTAS

Eduardo Figurão, delegado da Rádio Moçambique - Emissor Provincial de Gaza, disse ter tomado conhecimento da morte trágica de Samora Machel e de outros membros da delegação que o acompanhavam quando tinha apenas 14 anos e na altura aluno da Escola Secundária Josina Machel.

"O que lhe posso dizer é que nesse dia não tivemos aulas. Tivemos, sim, de regressar à casa, mas pelo caminho o ambiente fúnebre já era notável, e senti que algo de grave tinha sucedido, o que aliás viria a ser confirmado com o anúncio da morte do estadista", disse.

A memória que o nosso inquirido tem por esta figura é dos seus discursos, com conteúdo bastante forte e incisivo; a sua capacidade ímpar de comunicação com o povo e do que os mais velhos o disseram na altura que Samora Machel era um grande amigo de jornalistas, com quem se comunicava antes e depois das entrevistas, de uma forma afável e carinhosa; simplesmente uma figura que reconhecia e valorizava sem reservas o papel e contributo desta classe.

Segundo Eduardo Figurão, a melhor forma de valorizar o legado de Samora Machel é seguir os seus ideais, que aliás continuam válidos, como forma de pagar tributo a este estadista, cumprindo com as nossas obrigações profissionais, informando com verdade, isenção e patriotismo.

TINHA VISÃO DO FUTURO

Por outro lado, Bonifácio Novela, secretário provincial do Sindicato de Jornalistas (SNJ) em Gaza, afirmou que o pluralismo de ideias e a liberdade de imprensa que hoje constituem uma realidade resultam da visão estratégica de Samora Machel em relação ao futuro, cabendo aos jornalistas e à sociedade, em geral, a responsabilidade de honrar estas conquistas.

"Vamos lembrar Samora cumprindo de forma escrupulosa aquilo que eram os seus ideais", afirmou, acrescentando que o mais importante, ainda, é obedecer as leis e para o caso de jornalistas a Lei de Imprensa, que estabelece a necessidade de informar apenas a verdade”, disse Novela.

MBUZINI: MONUMENTO SAMORA PATRIMÓNIO SUL-AFRICANO

O MONUMENTO Samora Machel, em Mbuzini, na África do Sul, será declarado no dia 7 de Outubro próximo Património Nacional Sul-Africano.

O anúncio foi feito terça-feira última em Pretória, na África do Sul, no decurso de mais uma sessão conjunta Moçambique/África do Sul de preparação das celebrações do trigésimo aniversário da tragédia de Mbuzini.

Do lado de Moçambique, de acordo com o alto-comissário em Pretória, Paulino Macaringue, o monumento em homenagem às vítimas do então regime do “Apartheid”, na Matola, poderá ser declarado património nacional.

As celebrações do trigésimo aniversário da tragédia do Mbuzini terão lugar no local no dia 17 de Outubro próximo, com a participação de cerca de quatro mil convidados.

SAMORA FARIA HOJE 83 ANOS

SE o Presidente Samora Machel fosse vivo faria hoje 83 anos de idade.

Samora Machel nasceu a 29 de Setembro de 1933, em Chilembene, distrito de Chókwè, na província de Gaza. O Presidente Samora encontrou a morte a 19 de Outubro de 1986 em acidente de aviação ocorrido nas colinas de Mbuzini, na África do Sul, quando regressava de Mbala, na Zâmbia, em mais uma missão de busca da paz para Moçambique e para a região continental de África. Por ocasião da passagem do 30.º aniversário da tragédia de Mbuzini o Governo moçambicano lançou à escala nacional um movimento de manifestações político-culturais tendentes a imortalizar a vida e os ensinamentos do fundador do Estado moçambicano. O “Notícias” associa-se a esse movimento recolhendo depoimentos de diversas personalidades sobre quem foi Samora, os quais são diariamente publicados nesta página.