RECURSOS MINERAIS E ENERGIA: Pedro Couto exonerado

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, exonerou esta manhã Pedro Conceição Couto do cargo de ministro dos Recursos Minerais e Energia, através de um despacho presidencial.

A medida é tomada no âmbito das competências conferidas ao Chefe do Estado pela alínea a) do número 2 do artigo 160, da Constituição da República.

Pedro Couto vinha desempenhando as funções de titular do pelouro de Recursos Minerais e Energia desde Janeiro de 2015, altura em que Filipe Nyusi formou o seu Governo na sequência das eleições presidenciais e legislativas de Outubro de 2014.

Mestre em Economia pela Universidade de Glasgow, Reino Unido, em 1995, Pedro Couto, no decurso da sua trajectória profissional, fez parte do grupo que elaborou o Plano Quinquenal do Governo de 2005 – 2009, foi co-autor principal da elaboração do Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) 2001 – 2005, e coordenou a equipa que concebeu a proposta de adesão de Moçambique ao Millenium Challenge Corporation.

É membro do Conselho Universitário da UEM e do Conselho Nacional do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, e integra o grupo de trabalho para a harmonização e alinhamento da ajuda externa desde 2002.