Foi construtor da moçambicanidade - Salomão Moyana, jornalista

O JORNALISTA Salomão Moyana classifica Samora Machel como construtor da independência e da moçambicanidade pois, segundo ele, de forma vertical vincou a identidade moçambicana e rejeitou todas as formas de humilhação do povo, incluindo sob forma do neocolonialismo.

Essa verticalidade, adianta, deu muito prestígio ao país e aos moçambicanos dentro e fora do nosso continente. “Quando vamos para outros continentes e dizemos que somos de Moçambique as pessoas dizem logo: país de Samora Machel? A luta continua! As únicas coisas que muitos sabem de Moçambique”, referiu.

A morte de Samora foi, para Moyana, um golpe muito duro para todos os moçambicanos. Lembra-se que quando recebeu a notícia da morte do primeiro Presidente de Moçambique estava a trabalhar em Nampula, como correspondente da Agência de Informação de Moçambique (AIM).

“Recordo-me de ter visto da varanda do Governo Provincial o governador da província de Nampula, na altura Gaspar Zimba, a chorar copiosamente como se fosse criança e muitas pessoas foram lá e com ele choraram, chocados e preocupados, sobretudo por não saber como seria o reerguer do país depois da morte dele”, lembra Moyana.

Particularmente para a vida de Moyana, Samora Machel foi tudo. Conta que é produto dele e foi formado como professor de educação política e muito jovem foi confiado para uma missão em Cuba, onde foi dar aulas.

“Eu estava na escola em 1978 na nona classe e fui mandado para o curso de formação de professores de educação política. No ano seguinte, 1979, fui à Cuba dar aulas aos 20 anos porque Samora Machel não tinha dificuldades em investir na juventude e estava na linha da frente das pessoas escolhidas por ele para estudar, trabalhar e apoiar o desenvolvimento do país.

Regressado de Cuba, Moyana iniciou-se no jornalismo em 1983 e cobriu vários eventos de Samora Machel na Ponta Vermelha e no seu gabinete de trabalho, especialmente com vários episódios memoráveis que o marcaram profundamente.

FIRME NAS SUAS DECISÕES - DIZEM JORNALISTAS EM NAMPULA

Samora Machel, o primeiro estadista moçambicano, foi um patriota que tinha firmeza nas suas decisões em defesa do povo. Por isso a sua morte prematura deixou um vazio no que diz respeito à materialização dos seus sonhos, com destaque para o bem-estar no país.

Esta convicção é de jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social baseados nas cidades de Nampula e Nacala, entrevistados pela nossa Reportagem a propósito da passagem dos 30 anos da morte do primeiro Presidente de Moçambique. Samora perdeu a vida a 19 de Outubro de 1986, num acidente aéreo em Mbuzine, na África do Sul.

O jovem jornalista António Lucas, da Rádio Encontro, uma emissora local pertencente à Igreja Católica, destacou o espírito patriótico e o compromisso que Samora Machel tinha com o povo moçambicano e que hoje devem ser lembrados e valorizados.

Samora é, para ele, uma figura incontornável e carismática na história moçambicana. “Esquecer os ideais de Samora Machel seria desvalorizar a nossa própria história. O meu apelo vai para todos, em particular os jovens, para que se inspirem nos ideais deste grande homem que deu a sua vida pelo país”, apelou António Lucas.

Arlindo Chissale, jornalista sénior da Rádio Comunitária de Nacala, lembra-se que Samora Machel impulsionou a socialização do infantário em Pemba quando recomendou que os filhos de operários e camponeses e até funcionários públicos tivessem um lugar para estar, enquanto os seus progenitores se ocupavam da produção e de outros serviços.

Chissale diz que ouviu pela primeira vez sobre as estórias do Presidente Samora na voz de antigos combatentes da luta de libertação nacional.

“Eu era criança com apenas sete anos de idade. Um senhor afirmou que estava presente no Estádio da Machava para acompanhar a proclamação da independência nacional. Falou da personalidade de Samora como um homem destemido e com carácter humano fora de comum”, anotou Chissale.

Considera ser inestimável a ideia de Samora Machel que privilegiava o Ensino Pré-Escolar e Primário como um dos pilares da formação do Homem. “Tive a oportunidade de ingressar no infantário provincial de Pemba graças a esse ideal de Samora”, contou.

Por seu turno, o jornalista e operador de câmara da Televisão de Moçambique (TVM) José Arlindo afirmou que a primeira vez que viu e teve contacto com Samora Machel foi aos 11 anos de idade, quando o ex-Presidente se deslocou à cidade de Nampula para orientar a I Sessão Ordinária do então Bureau Político da Frelimo fora da capital do país.

“Lembro-me que fui ao aeroporto de Nampula para receber o Presidente e dali saí a correr atrás da comitiva até à residência oficial. A motivação era tão grande que não só não senti o cansaço, dada a distância percorrida, como também não me apercebi que tinha fracturado um dedo do pé”, sublinhou José Arlindo.

Lembra-se igualmente que quando Samora discursava toda a gente ficava com o receptor colado ao receptor de rádio para ouvir o que ele pretendia dizer ao povo.

José Arlindo conta que um dos factos que mais o marcou foi a idealização da cidade de Unango, no Niassa, que hoje está a se concretizar, primeiro com a instalação de uma faculdade da Universidade Lúrio, que está a mudar o aspecto da região. “Era um homem visionário”, diz José Arlindo.