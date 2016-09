Chefe do Estado no jubileu da independência do Botswana

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, é esperado na tarde de hoje em Gaberone, capital do Botswana, onde vai representar Moçambique nas festividades do jubileu da independência deste país-membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), conquistada em 1966.

Na deslocação ao Botswana, a convite do seu homólogo, Ian Khama, o estadista moçambicano será recebido, à sua chegada, com honras militares no Aeroporto Internacional Seretse Khama, e far-se-á presente nos diversos momentos que marcarão a efeméride, com realce para as actividades políticas e culturais, cujo ponto mais alto será o lançamento do fogo-de-artifício pouco antes da meia-noite.

Ainda no vasto leque de actividades destinadas a assinalar a passagem do 50.º aniversário da independência do Estado tswana, Nyusi assistirá também ao lançamento da Visão-2036, uma plataforma de desenvolvimento do país pós-2016, nas suas diversas esferas e aspirações. Botswana conta com pouco mais de 2,3 milhões de habitantes.

Aliás, basta referir que o Botswana tinha apenas seis quilómetros de estrada asfaltada quando ascendeu, em Setembro de 1966, à independência nacional. Mesmo a principal rodovia que liga o sul e o norte, num percurso com pouco mais de 400 quilómetros, só viria a ser asfaltada no período pós-independência.

Todavia, regista hoje crescimento económico assinalável, com a exploração e exportação diamantífera juntamente com o turismo a constituírem as fontes de receitas externas que, mercê das óptimas políticas fiscais e monetárias, são convertidas em escolas, hospitais, rede viária em expansão e outras infra-estruturas socioeconómicas.

O jubileu da independência, efeméride para a qual o país se revestiu das cores nacionais e muita euforia, constitui o momento histórico que acontece numa altura em que o país passou a figurar da lista dos países de rendimento médio, depois de várias décadas entre os mais pobres do continente.

Moçambique e Botswana são países com laços históricos de irmandade e amizade, bastando para o efeito afirmar que o estadista tswana, Ian Khama, efectuou em Maio uma visita de Estado e os dois países selaram vários acordos visando cimentar a cooperação bilateral em vários domínios de interesse comum.

Na sua deslocação ao Botswana Filipe Nyusi faz-se acompanhar pelo Ministro da Defesa Nacional, Salvador M’tumuke, pela Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyeleti Mondlane, e pelo alto-comissário no Botswana, Domingos Fernandes.

LEONEL MUCHANO, da AIM, em Gaberone