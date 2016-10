Memórias sobre Samora Machel - Há saudade colectiva da personalidade de Samora

A REPRODUÇÃO dos discursos de Samora Machel e cujo acesso é feito por via de telefones celulares, rádios e televisões, constitui um sinal inequívoco da enorme saudade que o povo moçambicano tem pela obra do primeiro presidente de Moçambique, consideram jornalistas de diversos órgãos de comunicação social baseados na província de Inhambane.

Entrevistados por ocasião do ano Samora Machel, estes profissionais entendem que há necessidade de se resgatar a personalidade do aquele que consideram líder carismático, dado o facto de se verificar um relativo desvio na implementação do seu sonho de construção de um Moçambique próspero, de justiça social, do respeito mútuo e do trabalho.

Belequice Massunguine, da Televisão de Moçambique (TVM) considera que com a morte de Samora Machel, muitos dos sonhos por si idealizados e assumidos pelo povo ficaram por realizar, pois nem tudo aquilo que o Presidente Samora projectou está sendo implementado na íntegra.

“Actualmente, muitas pessoas preocupam-se com as chamadas boladas, cumplicidade e cobardia, isto é, perdemos de vista a honestidade ou e os valores morais que ele tanto defendia”, disse Belequice Massunguine.

Para esta jornalista, Moçambique que Samora Machel idealizou era muito mais do que somos hoje. A sua morte adiou projectos de desenvolvimento do país, daí a necessidade de resgatar o seu pensamento, a sua pujança e verticalidade para recuperar muitos valores perdidos.

“Quando morreu Samora eu era muito nova, mas nessa altura, ficou-me a sensação de que o mundo ia desabar. Havia o sentimento de que ele (Samora) era imortal”, recorda-se Belequice para quem, a partida do primeiro presidente de Moçambique foi prematura e um duro golpe, não só para o país como para toda a região da África Austral.

Um visionário por excelência Alexandre Matsimbe, RM

Para o jornalista Alexandre Matsimbe, da Rádio Moçambique, não há palavras para caracterizar o vazio que o desaparecimento físico de Samora deixou no país e na região da África Austral.

“No ano da morte de Samora, EM 1986, eu tinha apenas 13 anos de idade e andava na sexta classe na Escola Secundária 3 de Fevereiro de Inhambane. Não choramos a morte do Presidente mas sim do papá Samora. Era assim como o tratávamos. A figura de Samora era, para mim, superior a de um pai biológico de todas as crianças moçambicanas a quem amavelmente chamava de flores que nunca murcham”, diz Matsimbe.

Conta que o saudoso Presidente marcou pela positiva a sua família quando o seu irmão mais velho integrou um grupo de estudantes para Cuba, um projecto claramente promovido por Samora Machel.

“Para a nossa família e toda a zona, Homoine, Samora Machel foi um pai porque preocupava-se com a formação dos moçambicanos, preparando-os para enfrentar a vida. Aliás, dizia que era necessário fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Dai que ao enviar jovens para Cuba, Bulgária, União Soviética, Checoslováquia, entre outros países, estava a preparar um futuro risonho dos jovens e do país. Isso marcou-me de forma indelével a muitas famílias moçambicanas”, disse Matsimbe.

Sobre a procura desenfreada dos seus discursos adoptados como despertadores nos telefones celulares e vídeos vendidos, sobretudo no comércio informal, considera ser a forma que a sociedade encontrou para combater os desvios que se registam na implementação dos projectos de desenvolvimento no país.

“É preciso ensinar as novas gerações sobre quem foi Samora, o seu pensamento e como encarava e olhava para o país e o mundo, no que diz respeito ao progresso sócio- económico. Acredito que se os autores das escrituras sagradas estivessem ainda a fazer a bíblia, certamente citariam Samora, porque ele pertenceria ao grupo dos profetas”, indicou Matsimbe.

Disse também que o memorial em homenagem a Samora construído em Chilembene, província de Gaza, deve ser preservado, colocando-se uma vedação para evitar a sua exposição a actos de vandalização.

“Quando estive em Gaza, fui uma das pessoas que criticou a primeira estátua do Samora colocada na praça dos heróis, porque não tinha nada a ver com esta grande figura. Felizmente, foi possível influenciar o governo a remove-la, pois na verdade não representava Samora. Fiquei satisfeito. Foi a confirmação de que a imprensa pode fazer a sua parte para a valorização desta figura incontornável da nossa história.