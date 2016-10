RECOMENDA PRESIDENTE DO PARTIDO: Frelimo tem que discutir e indicar soluções para a paz

A FRELIMO tem que discutir e indicar soluções que possam conduzir a uma paz efectiva e devolver o sossego e tranquilidade ao povo moçambicano. Esta recomendação foi feita, sábado, pelo Presidente do partido, Filipe Nyusi, na abertura da X conferência nacional de quadros, que decorre na cidade da Matola, província de Maputo.

Segundo afirmou, como um partido de paz, comprometido com a segurança e tranquilidade do povo moçambicano e com responsabilidades governativas, a Frelimo tem o dever de repor a paz no país. Filipe Nyusi disse que o sentido responsável que move o partido e seu Governo ao diálogo, a sua tolerância e paciência não devem significar nunca o receio de defender a pátria libertada com muito sacrifício.

Indicou, porém, que paz sim, mas não a qualquer preço. A tarifa dessa paz está na Constituição da República, a Lei Mãe, e nas demais leis vigentes. Sublinhou que a paz é o maior clamor, a maior exigência de todos os moçambicanos e condenou os ataques que ceifam vidas e comprometem projectos de desenvolvimento.

“Quando por um pequeno grupo, vidas de moçambicanos são impiedosamente ceifadas, plantando luto e dor nas famílias; quando a livre circulação de pessoas e bens é diariamente ameaçada, tornando a vida dos cidadãos mais difícil, a prestação de serviços tem de ser feita em condições de risco de vida, comercialização agrícola bloqueada pelos ataques armados e os produtos mais caros, não há como a paz não constituir uma preocupação nacional”, afirmou Nyusi.

Manifestou profunda solidariedade para com as vítimas dos ataques armados da Renamo e disse que a postura de tolerância e de diálogo do partido Frelimo e seu Governo contrasta com a postura belicista do principal partido da oposição, inimigo da paz e do progresso de Moçambique.

“A Renamo assumiu publicamente uma postura de generalização do conflito, para agudizar mais ainda o sofrimento do povo”, sublinhou.

Filipe Jacinto Nyusi falou da descentralização no país, indicando que a Frelimo foi pioneira e tem sido campeã deste processo nos domínios político e económico. Indicou que o partido deverá continuar a liderar, de forma inclusiva, o debate sobre o aprofundamento da descentralização, por ser este o caminho para a continuidade do seu alinhamento com as expectativas do povo moçambicano.

Disse haver a consciência de que as transformações políticas, económicas e sociais que têm estado a ocorrer em Moçambique aconselham que, em cada momento, se faça avaliação sobre se o ritmo da descentralização e o seu formato correspondem ao estágio da realidade do país e aos interesses dos moçambicanos.

“Nós, na Frelimo, não temos nenhum tabu, em relação a esta ou outras matérias de grande importância na vida do nosso povo. O que sempre faremos é respeitar a nossa história, os passos firmes que demos no processo de implantação de Moçambique como um país livre, independente, soberano e democrático”, afirmou, acrescentando que a Frelimo defende o princípio de que a descentralização deve ocorrer, e pode ser aprofundada, com a salvaguarda do sentido unitário do Estado.

Afirmou que os moçambicanos não partilham de nenhuma visão sectária em relação à economia, às suas riquezas, conquistas e, também, aos seus infortúnios.

Segundo o Presidente da Frelimo, as riquezas e os recursos de Moçambique, para além de que devem servir as regiões onde estão localizados ou colectados, devem também concorrer para melhorar a vida e o bem-estar dos moçambicanos de todo o país.

A descentralização deverá, pois, responder à questão da redução das desigualdades sociais, desequilíbrios e assimetrias regionais. Ela deverá contribuir para a promoção da justiça social, criação de oportunidades iguais e maior transparência na distribuição da riqueza, defendeu o Presidente da Frelimo.

A X conferência nacional de quadros do partido Frelimo está a estudar a proposta de teses ao XI Congresso. Trata-se de teses que versam sobre questões de importância fundamental para a vida do partido e do país, pois constituirão as linhas orientadoras para os próximos cinco anos e base para a elaboração do programa e para a revisão dos estatutos da formação política no poder, de modo a adequá-los à realidade política, económica e sócio-cultural.

FELISBERTO ARNAÇA