AFIRMA PR POR OCASIÃO DO 4 DE OUTUBRO: Paz não deve passar pela violação da Constituição

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,disse que não se pode permitir que para conquistar uma paz efectiva e duradoira os moçambicanos sejam forçados a violar a Constituição da República.

Falando ontem em Maputo, no âmbito do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, Nyusi lamentou o facto de a data ser assinalada sob a nuvem de desestabilização levada a cabo pela Renamo, a mesma força política que em 1976 iniciou uma guerra que durou 16 anos e culminou com mortes e destruição de bens.

“No lugar de estarmos em celebração, estamos mergulhados num momento de reflexão”, observou, apelando aos moçambicanos para que continuem unidos e coesos para vencer esta guerra que está a retardar o desenvolvimento socioeconómico do país.

Na ocasião, Filipe Nyusi reiterou o seu compromisso de tudo fazer em prol da paz em todo o território nacional, de modo a que os moçambicanos não tenham receio de visitar seus familiares, desenvolver actividades e percorrer as estradas do nosso país.

Disse que o Governo tem feito esforço para restabelecer a paz em Moçambique, mostrando disponibilidade para o diálogo. Nesta sentido, lembrou que indicou uma equipa para, junto da Renamo, produzir e propor a agenda do encontro com o líder da Renamo, Afanso Dhlakama.

Para o Chefe do Estado, não se deve continuar a buscar justificativas em processos onde todos participaram e testemunharam para marcar a esperança no povo moçambicano, aquando da assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, na capital italiana, Roma.

“Mesmo estando evidente que a Renamo não quer a paz, não nos podemos cansar de mostrar o nosso repúdio à matanças dos nossos compatriotas, mas também a nossa abertura para mudarmos esse rumo”, destacou o PR.

É que, para Filipe Nyusi, os ataques que a Renamo tem levado acabo em diferentes pontos do país destroem o sonho colectivo dos moçambicanos e os torna reféns de uma agenda de desestabilização a qual recusaram há mais de 24 anos.