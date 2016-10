Diálogo sem chantagens

REPRESENTANTES de partidos políticos e da sociedade civil na cidade portuária de Nacala, província de Nampula, pedem à Renamo e ao seu líder, Afonso Dhlakama, para que não condicionem a paz aos actos de chantagem, porque tal só perpetua o sofrimento dos moçambicanos.

Defendem ainda que a paz efectiva e duradoira pode ser encontrada na mesa do diálogo, em sede da comissão mista criada para preparar o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder daquela formação política, Afonso Dhlakama.

Falando ao nosso Jornal por ocasião da celebração do 4 de Outubro, Dia da Paz e Reconciliação, o representante da comunidade de Sant’Egídio em Nacala-Porto disse que nada justifica que hoje renasça o belicismo, 24 anos após a assinatura do Acordo Geral da Paz.

“Em Moçambique o tom da paz que recebemos há 24 anos é um bem precioso que não pode ser desperdiçado por interesses obscuros e alheios à nossa sociedade e o que deve prevalecer é o bem comum, apesar das tensões que possam aparecer, pois o povo acredita que essa mesma paz é preciso cultivá-la todos os dias”, anotou Calisto Albano.

Por seu turno, o chefe da Liga da Juventude do Movimento Democrático (MDM), Dionísio Paulo, referiu que a paz se consolida dissociando-se de actos violentos, negando qualquer legitimidade da guerra para alcançar intentos políticos.

“O diálogo revela que a guerra e as incompreensões não são invencíveis”, disse Dionísio Paulo.

Por seu turno, o Partido Frelimo, representado pelo chefe da Mobilização e Propaganda no Comité da Cidade, anotou que o actual conflito militar que a Renamo está a protagonizar nalguns pontos do país retarda de certa forma o desenvolvimento que o país vinha registando na sequência da assinatura do AGP.

Apelou a um diálogo permanente entre os moçambicanos como a melhor forma de resolver as diferenças.

“Hoje comemoramos este dia com mancha de sangue nas nossas estradas, que enluta as famílias moçambicanas por causa das acções armadas perpetradas pela Renamo, as quais desencorajamos”, referiu.

Reafirmou ainda a abertura que o Partido Frelimo tem em dialogar com todas as forças vivas e políticas do país com vista a preservar a paz no restrito respeito à Constituição da República actualmente vigente.