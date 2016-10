Samora Machel: estadista amigo do povo

“O PRESIDENTE Samora Machel era um estadista amigo do seu povo. Muito trabalhador e que não gostava de ficar no Gabinete. Andava sempre nas unidades de produção a ver o que cada dirigente fazia.

Dialogava com a massa laboral e procurava saber sobre os seus anseios e expectativas. Queria sempre ver o que cada trabalhador produzia no seu sector”. É assim que Moniz Albino Cuna, auxiliar administrativo a Sociedade do Notícias, caracteriza o primeiro dos mais altos magistrados da nação.

Aos 53 anos de idade – ele nasceu a 15 de Fevereiro de 1963, no distrito de Mandlakazi, província de Gaza – Moniz Cuna diz que até hoje quando ouve os discursos do Presidente Samora Machel fica emocionado, sobretudo por ter sido uma figura cujo sentido das palavras tive um alcance profético.

“Os discursos do Presidente Samora Moisés Machel eram, são e continuarão a ser sempre muito fortes e actuais. As suas palavras são intemporais porque ele falou para os moçambicanos e para a humanidade”, diz.

E, segundo lembra Moniz Cuna, todos aqueles que desviam os bens do povo sabiam que seriam encontrados, porque denunciados.

“Era um presidente muito exigente que não gostava de ver o povo a sofrer em todos os sentidos. As suas decisões eram sábias e positivas, sempre procurando estar na dianteira dos interesses do povo. E os bandidos, malandros, preguiçosos e sabotadores da economia do povo tinham medo dele, por isso não havia muita criminalidade no seu tempo”, afirma.

Recorda que participou num comício popular dirigido por Samora Machel na sua zona residencial: Luís Cabral, arredores da cidade de Maputo. Quando lá foi, o saudoso estadista ia anunciar a mudança do nome do bairro de Xinhembanine, como era designado porque aludindo a um local onde vivia muita gente proveniente da província de Inhambane, para o Bairro Luís Cabral, nome de um líder revolucionário cabo-verdiano.

“Foi um comício muito concorrido, como eram concorridos todos seus comícios. Todos iam lá porque queriam ver Samora e ouvir a sua voz, que era muito vibrante e forte”.

Na acepção de Moniz Cuna, só participar num comício dele era uma honra, por isso ninguém queria perder. Também porque o que ele falava era tão verdadeiro que tocava cada um dos que estava lá presente. E é ele quem nos diz que: Samora Machel era um Presidente muito mobilizador, daí que mesmo em meio a muitas dificuldades as pessoas sentiam-se motivadas a ir trabalhar.

Com visível emoção, Moniz Cuna não se cansa de repetir: “O Presidente Samora era muito amigo do povo, era um presidente muito inteligente”.

Admira ainda a disciplina e o rigor que caracterizavam o proclamador da independência nacional.

Questionamos onde se encontrava quando a 19 de Outubro de 1986 chegou a informação de que Samora Machel havia perdido a vida, num acidente de viação em Mbuzini, ao que nos respondeu: que já estava a trabalhar no jornal Notícias. Conta que, a princípio as informações começaram, primeiro, por chegar de forma muito difusa, mas mais tarde confirmou-se que o Presidente havia perdido a vida. Era uma verdade que ninguém queria engolir.

“Eu não acreditei. Ninguém de nós acreditava nisso. Sempre dizia que podia ser um engano e que com o tempo dir-se-ia que foi um engano. Mas, quando soubemos que era mesmo certo que o presidente morreu, fiquei em baixo. Perdi vontade de trabalhar e senti-me muito mal. Já não tinha forças para nada”, comenta.

O que abalou ainda mais Moniz Cuna foi perceber que o guia incontestável da nação havia partido com os seus principais quadros, para além do receio de que, outra vez, Moçambique poderia voltar a ser tomado pelos “brancos colonialistas”.

Recorda ainda o facto de Samora ter sido uma figura de consenso quando se fala de unidade, trabalho e vigilância. Por isso, ninguém se atrevia, diz, a optar pelo crime. Poucos eram aqueles que tinham coragem de surripiar a coisa pública e mesmo alheia.

Sobre as principais lições que tirou do Presidente Samora, ele refere o amor e a unidade, mas também o interesse pelo trabalho. “Ele fala de produzir para desenvolver o país, pois só assim poderíamos sair da pobreza”, comenta, adiantando que, neste processo havia que se combater os ditos “xiconhocas” ou seja, aqueles que viviam do suor do povo, os corruptos e marginais, preguiçosos e sanguessugas. “Esses, sim, eram os verdadeiros inimigos da revolução. Por isso, não tinham espaço no tempo do Presidente Samora Machel”, sublinha Moniz Cuna.