Filipe Nyusi: FRELIMO não deve servir interesses pessoais

O PRESIDENTE da Frelimo, Filipe Nyusi, apela aos membros do partido no poder para que não se guiem por interesses pessoais nas suas acções, pautando por exemplos de integridade e compromisso com as causas comuns.

Filipe Nyusi falava na manhã de hoje, na cidade da Matola, província de Maputo, na 3ª Sessão Extraordinária do Comité Central. O presidente da Frelimo disse ainda que os membros do partido devem servir esta formação política, não usando a mesma como um meio de acesso ao poder.

“Um membro da Frelimo deve ser exemplo de integridade e cometimento com o partido, contribuindo com fervor para a causa comum e não se guiando por interesses pessoais. O membro deve retirar de si as reticências patentes nas suas acções de militância, porque deve ter a certeza de que a Frelimo é de todos e de cada um dos membros do partido. A Frelimo não tem dono, a Frelimo é de todos nós” destacou.

A III Sessão Extraordinária do Comité Central vai apreciar e deliberar em torno das recomendações da 10ª Conferência Nacional de Quadros, bem como a proposta das cinco teses ao 11º Congresso. Debruçar-se-á igualmente sobre as directivas que vão orientar as lições internas desta formação política, assim como no que diz respeito à revisão do código de conduta.