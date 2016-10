MEMÓRIAS SOBRE SAMORA MACHEL: Samora foi líder transcendental

O PRESIDENTE Samora Machel foi um líder transcendental. A sua vida e obra foram marcadas pela entrega à luta de libertação nacional e também pela pacificação da região austral de África, do continente, em geral, e do mundo inteiro, segundo a análise de Pedro Taimo, antigo delegado do Ministério do Trabalho na extinta República Democrática Alemã e na África do Sul.

Taimo admirava o Marechal Samora Moisés Machel pela sua visão estratégica do futuro. Ou seja, o Presidente Samora sabia que a independência de Moçambique não era o final dos seus sonhos, pelo que, alcançado este objectivo, alargou o seu horizonte para a região continental, lutando lado a lado com o povo sul-africano para se livrar do regime minoritário do “apartheid” e também pela erradicação do regime de Ian Smith na antiga Rodésia, hoje Zimbabwe.

“Lembro-me de um dia em que conversei longamente com o Presidente Samora. Falámos sobre a instabilidade política e militar no país e na região. Senti que estava diante de um líder visionário, estratega e amante da paz. Lembro-me dele ter dito que sabia que ia morrer, mas que não morreria à bala.

“Ele jurou dizendo que de bala não vou morrer”, recordou o interlocutor, convidado pela nossa Reportagem a prestar alguns depoimentos sobre Samora, numa altura em que o país celebra o 30.º aniversário da tragédia de Mbuzini, em que morreu o primeiro Presidente de Moçambique independente.

Instando a contar um episódio que o tenha marcado na sua vida com o Presidente Samora Machel, a fonte recordou que “o avião presidencial que veio a despenhar-se em Mbuzini atrasou-se por cerca de duas horas a partir para Mbala, na Zâmbia, onde o Presidente iria participar em mais uma missão de busca da paz para o país e para o continente, precisamente porque eu estava a tentar convencer o Presidente a não viajar. Tudo porque me tinha segredado sobre a existência de um plano do regime do “apartheid”, da África do Sul, visando a sua eliminação física. Infelizmente não consegui convencê-lo. Samora foi e não mais voltou”, contou Pedro Taimo, vertendo uma lágrima no canto do seu olho.

Um outro episódio que marcou Taimo na sua vida com o Presidente Samora foi a missão que recebeu do estadista para na companhia de Zacarias Khupela seguirem ao Malawi como portadores de uma mensagem de repúdio contra apoio que o então Presidente Khamuzu Banda concedia à Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO) na sua prolongada luta pela desestabilização de Moçambique.

“Por isso, Samora Machel, para mim, foi muito mais do que um líder. Foi irmão de sangue, de tal maneira que 30 anos após o seu desaparecimento físico continua difícil aceitar que jamais o verei. Os sonhos que tinha para o país e para a região continuam simplesmente por materializar”, lamentou Taimo.

Pedro Taimo foi director das Lojas do Povo durante o Governo de Transição, secretário das Relações Públicas junto do Gabinete do Governador de Tete, administrador do distrito de Marracuane, delegado do Ministério de Trabalho na ex-RDA e na África do Sul e inspector no Ministério do Trabalho. Integrou o grupo de trabalho que esteve envolvido na construção do monumento em Mbuzini, na África do Sul, local onde se deu o acidente que vitimou o estadista moçambicano.

“Pelas relações de confiança que tinha com Samora, continuo ainda hoje ligado intrinsecamente à sua família.”, concluiu Pedro Taimo.

CRIOU AS BASES PARA O POVO TOMAR O PODER

DIFERENTE de alguns políticos que se auto-proclamam “pais da democracia”, fazendo tudo ao contrário a esta doutrina, Samora Machel foi um verdadeiro dirigente democrático, na medida em que criou as bases sólidas para o povo tomar o poder.

“Ele promovia o diálogo interno no seio da Frelimo e dialogava abertamente com o seu povo em busca de soluções para os múltiplos problemas”, contou Maria Rafael Rangel.

A interlocutora foi a primeira secretária da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) na província de Inhambane. Segundo ela, a democracia em Moçambique é coisa trazida por Samora da luta armada de libertação nacional e que com os tempos foi se aperfeiçoando até aos dias que correm.

“Acredito que se ele fosse vivo de forma democrática teria entregue o poder ao povo, dando exemplo de liderança democrática”, indicou.

Maria Rafael lembrou que quando tomou conhecimento da morte de Machel na manhã do dia 20 de Outubro quase que apanhou um ataque cardíaco.

Integrei, por consequência, a comitiva provincial indicada para acompanhar as exéquias do Presidente Samora Machel, em Maputo.

“Chegados ao aeroporto disseram-nos que todas as mulheres que traziam crianças ao colo não viajariam. E eu era uma delas. Mas eu acabei viajando porque não queria perder a última oportunidade de dar o último adeus ao Presidente”, lembrou.

Entretanto, segundo ela, o momento mais marcante desta viagem foi quando o grupo se avistou com a viúva Graça Machel. Havia indicações para não se chorar.

“Não conseguimos nos conter e chorámos. A viúva dirigiu-se a nós dizendo que tínhamos razão de gritar porque estávamos a chorar pela morte de um camarada, a morte de um Presidente. Contou que ela, os filhos e toda família Machel, para além de terem perdido um ente querido perderam também um camarada, um amigo; um marido, um pai, um irmão, um tio, um sobrinho, etc”, contou Maria Rafael.