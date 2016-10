Igrejas são fundamentais para preservação da paz

O MINISTRO da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos destacou, uma vez mais, o papel das igrejas e confissões religiosas na luta incessante pela busca da paz e concórdia entre os moçambicanos e exortou aos seus líderes a continuarem a ajudar na pacificação do país.

Isac Chande falava na noite da última quinta-feira, na cidade de Maputo, num jantar por ocasião da passagem dos 24 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz, tendo recordado e renovado a importância do envolvimento da Igreja na solução dos problemas que afectam a sociedade.

Organizado pela Associação Ilhas da Paz, em parceria com o Conselho das Religiões de Moçambique (COREM), o encontro contou também com a presença da governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura, representantes das igrejas, políticos, académicos, membros da Assembleia da República, governantes, entre outros.

A grande mobilização de crentes, militantes de partidos políticos e de outras camadas sociais, que marcharam pelas artérias da cidade e se reuniram numa cerimónia ecuménica com orações e cânticos de louvor clamando pela paz efectiva no país, são feitos que mereceram do ministro uma apreciação positiva e encorajamento na procura de solução do conflito.

“Apreciamos as mensagens deixadas pelos jovens e líderes religiosos com as quais concordamos que numa sociedade onde não existe paz frustram-se os esforços para o desenvolvimento, cria-se um ambiente para a fraca qualidade de formação de quadros com competências para fazer face aos desafios impostos ao país com todas as consequências que assistimos”, disse Chande, que reconheceu na ocasião que na verdade o país está a enfrentar dificuldades.

Explicou que esta crise resultante da crise económica gerada pela conjuntura internacional que afecta os mercados financeiros é agravada pela baixa dos preços dos principais produtos de exportação do nosso país.

Acrescenta que esta situação é agravada pela ditadura de moçambicanos que julgam que com recurso à força das armas, à lei das balas, do terror e dos assassinatos podem pressionar o Governo do dia a aceitar promover reformas que arrepiam o quadro constitucional e legal vigente em Moçambique.

“Estamos conscientes de que a paz constitui um elemento estruturante da manifestação da vontade colectiva, cabendo ao Estado promover o respeito e observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer ordem. Aqui reside o papel do nosso Governo no posicionamento para impedir as ameaças contra a soberania do Estado, da unidade nacional, à intolerância, arrogância e à promiscuidade política, que são as armas contemporâneas que minam a paz e comprometem as políticas de desenvolvimento do capital humano, económico e social, incluindo a liberdade religiosa e de culto”, afirmou Chande.

Segundo suas palavras, o Governo de Moçambique está comprometido com a paz e tem demonstrado com os posicionamentos tornados públicos no diálogo político, onde são feitas cedências profundas, ante a intransigência da contraparte em flexibilizar os seus posicionamentos iniciais.

Considera que esta inflexibilidade retarda a decisão de cessar-fogo e da abertura do caminho para o encontro bilateral entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que todo o povo espera.

“Por isso queremos exortar aqui, uma vez mais, às lideranças das confissões religiosas para continuar a jogar este importante papel de facilitadores do processo de paz com isenção e equidistância necessárias para que o resultado do diálogo promova a paz não apenas nos papéis, mas que brote e se consolide em definitivo nos corações dos moçambicanos. A paz não deve ser apenas comemorada no dia 4 de Outubro, mas deve ser celebrada no dia-a-dia dos moçambicanos, através da liberdade de circulação, de fixar residência onde desejarem, de frequentar a escola próxima da sua residência, liberdade de produzir os seus alimentos nas suas machambas e de frequentar os seus cultos nas suas zonas de residência, entre outras oportunidades”, desejou.

Acrescenta que “lançamos um apelo aos nossos irmãos da Renamo para que abandonem as armas e as matas para se juntarem aos milhares de moçambicanos amantes da paz no processo de desenvolvimento do país para vencer os obstáculos que retardam e prejudicam os esforços e iniciativas criativas”.

Paz como um pressuposto

para o desenvolvimento

A PAZ é um pressuposto sem o qual não se pode perspectivar algo benéfico para a sociedade e para o país, de acordo com Iolanda Cintura, governadora da cidade de Maputo, que considera que a tranquilidade social, económica, cultural e artística ou religiosa está intrinsecamente ligada à existência e à manutenção da ordem no nosso país e no mundo, em geral.

Considerou o evento organizado pelas igrejas como estando carregado de um simbolismo imensurável, se se entender que estiveram presentes individualidades de diferentes segmentos sociais, com princípios ideológicos e convicções próprias, mas unidos em torno da defesa da paz e coesão do povo moçambicano.

Lembrou que nos dias que correm os desafios que a nossa pátria enfrenta são outros, sendo o maior desafio o desenvolvimento económico e social e a necessidade de geração de mais emprego, fornecimento de água, energia, construção de mais e melhores escolas e unidades sanitárias para as comunidades.

“Estamos preocupados com a construção de um tecido ético e moral forte pelas igrejas e pela sociedade civil. Este encontro é mais uma demonstração de que o povo moçambicano não se identifica com actos que põem em causa os esforços que têm vindo a ser envidados para colocar Moçambique e as comunidades na rota do desenvolvimento e no concerto das nações que vêem no diálogo o caminho para o alcance de consensos e convivência pacífica entre os homens. A paz é a condição essencial para que o processo de construção, consolidação e desenvolvimento de uma nação nas suas múltiplas facetas se efective”, considerou Iolanda Cintura, acrescentando que todos somos chamados a dar o nosso contributo quotidiano para a sua consolidação.

Na sua opinião, o diálogo permanente, a tolerância, paciência, o respeito pela vida humana, deverão fazer parte de nós sem nenhum condicionalismo.

Acredita que como moçambicanos devemos continuar a cultivar o diálogo franco e aberto onde quer que estejamos porque só com a paz podemos continuar a acelerar o passo rumo ao desenvolvimento e muito rapidamente combatermos os desafios relacionados com a crise económica e financeira, as calamidades naturais, a fome, doenças endémicas, entre outros males.

O respeito e a consideração que o nosso país granjeia no mundo se devem, em grande medida, à nossa capacidade de viver na paz e pela paz.

“Não hipotequemos o futuro porque este pertence a todos nós, devendo cada um fazer a sua parte com o propósito de assegurar o bem-estar dos moçambicanos. Exortamos às famílias, comunidades, confissões religiosas, sociedade civil e outras forças vivas para que assumam o compromisso de preservar a paz e repudiar qualquer tentativa que coloque em causa esta conquista feita com sacrifício do povo”, desejou.

PROMOVER A TOLERÂNCIA E CONCÓRDIA

PARA Osman Yildirim, director-geral da Associação Ilhas da Paz, é importante que todos se envolvam na luta contra a ignorância e contribuir para a educação da sociedade, lutar contra a pobreza desenvolvendo apoio humanitário e lutar contra a divergência e contribuir para a união.

Começou por dizer que a sua organização é de interesse social e tem como objectivo a promoção e prática de todos os actos que possa contribuir para o bem-estar do país, promovendo o diálogo inter-religioso, fomentar a tolerância, compaixão e perdão, através de reuniões, palestras e outros eventos que visam difundir valores comuns às diferentes religiões e crenças para contribuir para a paz mundial.

“Moçambique e o mundo inteiro precisam da união. O 4 de Outubro é um dia especial para Moçambique, é um dia de festa, de muita alegria e esperamos um mundo mais tolerante onde cada um pode prosperar vivendo em harmonia e união. Para criar um mundo melhor, na minha opinião, é necessário ser tolerante e aceitar um ao outro, independentemente da sua origem, religião ou crença e o mais importante é aceitar cada um como é e de onde vem”, disse Yildirim, para quem ao caminhar com tolerância estamos com a moral divina.

Acrescenta que todos aqueles que amam Moçambique ficam preocupados com a situação que se vive neste momento e considera que se todos os sectores da sociedade, dirigentes e aqueles que querem dirigir se abraçarem e olhar no futuro do país é possível conseguir alcançar a tranquilidade.

Disse que se for necessário devia ser estabelecida uma fundação ou associação de tolerância em todos os cantos do mundo onde se respeita a tolerância e podemos tornar o nosso país um lugar mais seguro com muita paz e harmonia.

DEVEMOS RESPEITAR AS DIFERENÇAS

AMINUDINE Muhamad, presidente do Conselho das Religiões em Moçambique (COREM), considera o respeito pelas diferenças como um antídoto fundamental para o alcance da paz duradoura no país, pois Deus fez todas as coisas diferentes mas que concorrem para o bem comum.

“Tudo que está à nossa volta, os animais, as plantas e mesmo o ser humano, têm diferenças, mas a única forma de vivermos em paz e sem conflito é respeitarmos estas diferenças. A arrogância é a maior fonte para as maldades e a humildade é a melhor fonte para todas as boas acções. Uma vida cheia de paz e de reconciliação é algo ligado à maturidade”, disse Muhamad, acrescentando que tudo tem a ver a capacidade do ser humano de albergar as diferenças, contradições e as divergências.

Considera que para haver harmonia na sociedade não é preciso acabar com as diferenças, mas sim saber viver com elas, porque estas só vêm enriquecer ainda mais a nossa sociedade, a nossa comunidade e continuarão a existir, pelo que devemos saber enquadrá-las dentro das nossas vidas.

Acredita que tudo que está a acontecer no mundo é porque não há respeito a estas diferenças e por isso começam os conflitos e estamos a sentir isso em Moçambique.

“O custo de vida está a subir cada vez mais. Os preços dos produtos diversos estão a ficar mais elevados, a carne, o pão, a hortaliça e outros produtos se tornaram mais caros, mas a vida humana ficou mais barata. Estamos a ver em todo mundo que os seres humanos estão a ser massacrados, torturados mais que os animais, o que é uma situação muito alarmante, porque já não sabemos respeitar as diferenças de opinião, raça ou religião, mas isto é necessário para se manter uma harmonia dentro da sociedade”, lembrou.

Acha ser necessário nesta altura que estamos a celebrar os 24 anos da assinatura de acordos de paz lembrar que é preciso assinarmos um acordo de paz com Deus e saber que tudo que temos é com a graça de Deus, devendo valorizar a vida para não criar uma geração de violência que está sempre armada.