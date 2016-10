NO XI CONGRESSO DA FRELIMO: Nova geração vai receber legado histórico do partido

O XI CONGRESSO da Frelimo, para além de expressar a vitalidade da democracia interna do partido, deve constituir um momento de reprogramação, uma plataforma sobre a qual a nova geração vai receber o legado histórico das anteriores gerações cristalizado nas últimas reuniões magnas já realizadas.

Esta afirmação foi feita ontem pelo presidente da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, na abertura da III Sessão Extraordinária do Comité Central. Segundo afirmou, a recepção desse legado histórico enquadra-se dentro do espírito de continuidade do ideário do partido no poder e da necessária renovação e abertura para enfrentar os desafios da actualidade.

Disse que o XI Congresso vai ser o primeiro marco indelével em que a nova geração vai renovar o seu compromisso de assumir uma grande responsabilidade histórica de preservar as conquistas alcançadas pelo povo moçambicano, liderado por homens visionários comprometidos com a causa da liberdade e do bem-estar.

Filipe Nyusi indicou que os desafios da época em que ocorre o XI Congresso são caracterizados por significativas mudanças internas do país, mudanças manifestas por uma taxa elevada de crescimento populacional, uma mudança drástica da pirâmide etária, aumento da formação de todos os níveis, incluindo a formação universitária, mudanças manifestas por uma expansão maior do acesso a tecnologias de informação e comunicação e de rápida circulação de informação, tanto na cidade como na zona rural.

Por outro lado, os efeitos das mudanças externas, tais como mudanças climáticas e da Nova Ordem Económica e Internacional, ditada pelo domínio do capital financeiro, fazem-se sentir com rapidez incalculável no dia-a-dia de cada família moçambicana, segundo afirmou. O presidente da Frelimo disse que tudo isto acontece num ambiente de democracia multipartidária, em que a competitividade e a luta para ascender ao poder se impõem com maior acuidade.

A esta realidade se acresce a economia de mercado, que se implanta nas relações de produção e produtividade do país, suscitando apetites de rápida ascensão aos meios para atingir os bens. Isto provoca, não raras vezes, a supremacia dos interesses individuais aos de grupo, em detrimento do bem comum ou do próprio Partido Frelimo.

“Esta corrida desenfreada à riqueza cria e exacerba as diferenças sociais, perturba as relações de humanismo e de solidariedade entre as comunidades, fomenta o crime e a violação do direito humano à vida e cria conflitos sociais de vária índole”, disse, apelando aos quadros e militantes do partido para estarem cientes desta emergência da supremacia dos interesses individuais ou de grupos que pretendem predominar o ambiente em que os moçambicanos vivem e penetrar e instalar os seus tentáculos no seio da Frelimo e da sociedade.