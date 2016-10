Chissano condecorado em Timor-Leste

O ANTIGO Presidente Joaquim Chissano é condecorado hoje, segunda-feira, pelo Presidente da República timorense, Taur Matan Ruak, com o Grande Colar da Ordem de Timor-Leste, o mais alto galardão do país para cidadãos estrangeiros.

A entrega do Grande Colar vai ser feita numa cerimónia prevista para o Palácio Presidencial, em Díli, durante a visita que o Presidente Chissano efectua a Timor-Leste, onde chegou este fim de semana.

A condecoração já tinha sido atribuída a Chissano a 30 de Maio de 2009, pelo então Presidente da República, José Ramos-Horta - que agraciou com o mesmo galardão, e na mesma altura, o ex-Presidente da República portuguesa Jorge Sampaio e as Nações Unidas.

Este galardão tem de ser conferido pelo próprio Presidente da República, não tendo havido desde 2009, segundo a presidência, oportunidade para o entregar a Joaquim Chissano.

Chissano, de 76 anos, estará em Timor-Leste para participar em vários eventos organizados para assinalar o 20.º aniversário da atribuição do Prémio Nobel da Paz aos timorenses José Ramos-Horta e Ximenes Belo.

A Ordem de Timor-Leste pretende “demonstrar o reconhecimento de Timor-Leste por aqueles, nacionais e estrangeiros, que, na sua actividade profissional, social ou mesmo num acto espontâneo de heroicidade ou altruísmo, tenham contribuído significativamente em benefício de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade”.

Em Maio, Taur Matan Ruak já tinha conferido o mesmo galardão, a título póstumo, ao antigo Presidente moçambicano Samora Machel, representado na cerimónia pelo seu filho, Samora Machel Júnior.

No decreto dessa concessão, Taur Matan Ruak destaca o papel de Samora Machel como “verdadeiro irmão do povo timorense” e alguém que desde o início “ficou sensibilizado com a causa do povo timorense e manifestou decisivamente o apoio total de Moçambique à luta do povo timorense”.