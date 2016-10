Memórias sobre Samora Machel: Despertava a atenção de todos

OS comícios que Samora Machel realizava eram bastante concorridos e quem lá fosse ficava apegado às mensagens por ele transmitidas. Eles são o exemplo vivo da atenção que Machel conseguia despertar nas pessoas.

Quem assim o diz é Simão Saveca, trabalhador do Hotel Tivoli, na cidade de Maputo, que afirma ter participado nos dois primeiros comícios dirigidos pelo falecido Presidente, nos dias 24 e 25 de Junho de 1975.

Para o interlocutor, Samora Machel foi um grande homem, cuja vida e obra são dif íceis de descrever nas páginas de um Jornal. “Conheci Samora Machel na noite de 24 de Junho de 1975, no comício de proclamação da independência, no Estádio da Machava. Dia seguinte, 25 de Junho, fui vê-lo, novamente, numa reunião popular havida na Avenida das Forças Populares. Todos queríamos ver e ouvir o grande homem de que se falava no momento”, disse Saveca.

Afirma que a reputação de Machel foi para além da esfera nacional, porque defendia a liberdade não só dos moçambicanos como também de outros povos da região, nomeadamente da África do Sul, na altura sob dominação do regime segregacionista do “apartheid”, do Zimbabwe e da Namíbia, sob domínio colonial.

Descreve a morte de Samora Machel como uma perda irreparável, e a notícia sobre o facto abalou todos os moçambicanos, devido à incerteza sobre o futuro, numa altura em que decorria a guerra de desestabilização.

Rosa David, trabalhadora da organização Continuadores de Moçambique, considera Samora Machel como pai da nação e compara-o, em termos de princípios, ao primeiro Presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, arquitecto da unidade nacional.

Para a interlocutora, o primeiro Presidente de Moçambique independente tem para a “Continuadores” um significado especial, por tê-la criado, unindo as crianças de todo o país, independentemente da sua condição social e/ou económica, dando oportunidades de estas terem um fórum onde se pudessem rever.

“Sentimos muito a sua morte. O país perdeu um pai. Essa é a razão pela qual o povo moçambicano chorou bastante. Ninguém ficou indiferente e a dor era visível a todos os níveis. Mesmo crianças de tenra idade desmaiavam. Pessoalmente, tive problemas sérios porque sou hipertensa e estávamos perante uma situação difícil de digerir”, disse.

DINAMIZADOR DA CULTURA E DA UNIDADE NACIONAL

UMA figura emblemática, dinamizadora da cultura e da unidade nacional é como Anselmo Casamula, gestor do Barclays, descreve a figura do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel.

A fonte vai mais longe e diz que nos nossos tempos também existem profetas, mas não conseguimos identificá-los, e Moçambique teve efectivamente um profeta, mas não sabia. “Nós tínhamos, na verdade, um profeta, mas não conseguíamos ver, o que só se revelou depois da sua morte. Ele tinha uma visão das coisas e tudo o que previa, se não se tomassem medidas para contrariar, está a acontecer”, realça.

Conta que, particularmente, tem alguns princípios que o guiam no seu trabalho do dia-a-dia, inspirado-se no que ouve em discursos de Samora Machel.

Conta que no passado ouvia com atenção os discursos, mas por ser muito jovem não tinha o alcance do que ele dizia. “Agora, revisito os áudios e vídeos e encontro neles uma verdadeira escola para a minha vida profissional, pois o teor neles contido enquadra-se perfeitamente naquilo que se pode considerar o perfil de um bom gestor”, disse Casamula.

Adianta que é preciso abster-se do contexto histórico em que os discursos eram proferidos e concentrar-se na sua essência, porque eles continuam a ser válidos. “Acredito que, se não tivesse ocorrido aquela tragédia, o país teria tido um outro rumo”, considera.

Conta que a tragédia deixou toda a gente abalada. Qualquer moçambicano ficou entristecido, incluindo aqueles que eram seus adversários ideológicos porque, na verdade, não se tinha a certeza do que iria acontecer futuramente.