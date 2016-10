DESAFIA ANTIGO CHEFE DA IMPRENSA DA DEFESA: Comunicadores militares chamados a valorizar conquistas

PROMOVER a unidade nacional e valorizar as conquistas são alguns desafios lançados sexta-feira, na cidade de Maputo, pelo coronel José Mandra, Reitor da Academia de Ciências Policiais (ACIPOL), durante uma dissertação no primeiro seminário dos comunicadores do sector da Defesa.

A reunião nacional, que decorreu sob o lema “Comunicadores do Sector da Defesa: Comunicar e Informar, Promovendo Imagem Institucional, Educação Cívico-Patriótico, Usando Novas Tecnologias”, serviu para a transmissão de valores entre os antigos e os novos comunicadores na área, bem como melhorar o aproveitamento das novas tecnologias.

O vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, que dirigiu o seminário, destacou o papel da comunicação no sector da Defesa para a projecção da imagem da instituição e divulgação do trabalho das Forças Armadas no desenvolvimento do país.

Segundo afirmou, os comunicadores devem ser dotados de conceitos, estratégias e ferramentas técnicas para melhor cumprir a missão de divulgar as realizações militares, uso de plataformas tecnológicas actuais e criar a cultura de utilização de tecnologias digitais de comunicação.

Foi um momento que serviu para a troca de ideias e experiências entre os comunicadores do sector da Defesa e de outras áreas, para aprimorar os seus conhecimentos, através de apresentações e debates de temas da actualidade.

Debruçando-se sobre o tema “A Maximização das Revistas 25 de Setembro e o Defensor na Divulgação e Registo das Realizações do Sector da Defesa”, José Mandra, que já foi chefe da Imprensa Militar, afirmou que para se ser um jornalista do sector da Defesa não basta a formação técnica, pois é preciso ter também o sentido de missão.

Para Mandra, o facto de se ser jornalista não confere a liberdade de tratar os assuntos como bem entender, mas mas sim fazê-lo consciente de que está a cumprir uma missão militar, porque o seu trabalho tem de ser útil no contexto da defesa da pátria e promoção da unidade nacional.

Sobre o actual estágio da democracia moçambicana, ele considera haver um desafio enorme para o sector da Defesa, pois há deputados na Assembleia da República que representam um determinado partido político que ao mesmo tempo protagoniza ataques a civis.

José Mandra destacou o papel do Presidente da República na sua qualidade de Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, que recomenda contenção às Forças Armadas, mesmo se sabendo da sua natureza.

O seminário debateu temas como a importância da comunicação na missão da defesa da pátria e de formação dos jovens, o papel dos “Media” para promoção da imagem da instituição, o direito à informação e acesso às fontes de Defesa e objectivos do jornalismo militar.

ISAIAS MUTHIMBA