Memórias sobre Samora Machel: O sonho de uma cidade com nome de Samora

“…SE um dia pudesse ver um Aeroporto Internacional de Maputo ou mesmo uma cidade a ostentar o nome do saudoso Presidente Samora Machel, sentir-me-ia realizado”, foi com estas palavras que Alfredo Manhiça, trabalhador de um estabelecimento hoteleiro da praça, manifestou quão é admirador do primeiro Presidente de Moçambique.

Respeitador das normas e dos estadistas que sucederam o falecido presidente, lamenta que estejam a acontecer muitas atrocidades que durante a liderança de Machel não cabiam nas mentes dos moçambicanos que sonhavam com um Moçambique que ele projectava.

Lembra que ninguém ousava desafiar outrem e despojá-lo dos seus bens e muito menos pensar numa criminalidade que hoje caracteriza os bairros, tanto de noite como de dia e a todos os níveis.

Marcavam-no e continuam a marcá-lo os discursos que o presidente proferia nos seus comícios, bastante concorridos. “Não me escapava um sequer, seja dentro ou fora do país porque eu fazia tudo para dedicar um tempo e sintonizar o meu rádio Xirico e acompanhar tudo o que ele dizia à nação moçambicana.

A sua morte apanhou desprevenido a todos e, por isso, Manhiça não foi excepção. Conta que chorou tanto e compara a dor que sentiu e que continua a sentir com a da perda de um parente. “Vivíamos um período de dificuldades mas conseguíamos ter os pés assentes no chão, dada a sua pujança e determinação e qualquer norma que ele determinava era para ser cumprida a todos os níveis”, realça.

Adianta que para além de ser político, Samora Machel foi um verdadeiro profeta.

Assume-se como admirador incondicional de Samora de todos os tempos a ponto de até hoje não dispensar os seus discursos registados em vídeo e ou áudio pois, segundo disse, continuam actuais, mesmo em contextos sociopolíticos e económicos diferentes.

Já Estêvão Langa, trabalhador também no sector privado, recorda que apesar das dificuldades que o povo enfrentava, havia muita coesão na sociedade moçambicana. Para ele, o primeiro presidente conseguia olhar para a nação como um todo: o regionalismo não fazia parte do vocabulário dos moçambicanos porque ele unia a todos do Rovuma ao Maputo.

Recebeu a notícia da morte de Samora com muita tristeza porque sentiu-se desamparado, à semelhança de muitos dos seus compatriotas, pois ninguém sabia como é que o país seria.

“Não tínhamos muita informação e limitávamo-nos a viver no desespero pois, não tínhamos a certeza do que seria do país no período pós-Samora Machel”, disse.

Também Miguel Xirindza alinha no mesmo diapasão. O primeiro presidente era dinâmico, bastante corajoso e determinado nas suas decisões e com qualidades que fizeram dele um líder bastante respeitado. Conseguia pôr o país nos carris, mesmo com muitas dificuldades.

Recorda-se que foram tempos difíceis marcados pela guerra de desestabilização e fome, numa altura em que se estava ainda na consolidação da nação. “Mas mesmo assim, ele conseguia motivar as pessoas para o trabalho e reanimar as esperanças para os desafios que se colocavam ao país”, sublinhou

A notícia da morte do Presidente Samora encontrou Xirindza em plena viagem. Lembra-se quando escalou Paris que a imprensa já destacava o acidente, sobretudo a morte de Aquino de Bragança. Já no território japonês, ao desembarcar no aeroporto, recebeu condolências de várias pessoas que sabiam da sua proveniência.

Aurora Paulo é trabalhadora do Sindicato da Marinha Mercante e Pesca. À semelhança de muitos moçambicanos que testemunharam a liderança do primeiro presidente de Moçambique, lembra-se com nostalgia dos tempos em que a tranquilidade e harmonia caracterizavam o dia-a-dia dos moçambicanos.

“Foi um bom presidente e até agora sinto muita saudade. Ele era, para além de político, um educador nato e respeitado. Acredito que se fosse vivo tudo o que acontece agora não aconteceria”, realça.

Só para ter a real dimensão daquele homem, de acordo com Aurora, bastava ver o posicionamento das crianças. Os adultos poderiam ter outras motivações por detrás da simpatia com um e outro político mas, as crianças, porque são fiéis, mostram o verdadeiro afecto por alguém. Foi o que aconteceu quando Samora morreu. Elas mostraram quanto o amavam.

Lamenta a insegurança que hoje caracteriza os bairros de Maputo, em particular, e do país em geral, onde ninguém respeita a vida de outrem e muito menos a idade. Naquele tempo isso era impensável.

“Ele visitava pessoalmente as empresas, corrigia situações anómalas que aconteciam na sociedade sem esperar a intervenção das hierarquias. Quando fosse para intervir ele ia directamente e resolvia situações”, disse.