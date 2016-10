AUTARQUIAS LOCAIS: Namashulua defende planeamento participativo

AS autarquias locais devem ter em conta os princípios basilares de planear com e não para os beneficiários (munícipes), fazendo um aproveitamento completo das capacidades locais existentes e adoptando uma abordagem integrada focalizada no desenvolvimento de cidades e vilas sustentáveis e amigas do ambiente.

A afirmação foi feita ontem em Maputo pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, na abertura do I Fórum Urbano Nacional, que reúne dirigentes governamentais, presidentes das 53 autarquias existentes no país e seus vereadores ligados às áreas das finanças e urbanização, técnicos dos ministérios, sociedade civil e parceiros de cooperação, incluindo as Nações Unidas, para debater questões relativas ao desenvolvimento das cidades.

O Governo assume que as oportunidades e os desafios no desenvolvimento das cidades e vilas do país depende não só dos actores a nível central como também da sua boa gestão, tendo sempre presente as ameaças que neste momento se colocam no seu crescimento, como é o caso dos desastres naturais.

O processo de municipalização no país ainda enfrenta desafios ligados à necessidade de uma política de desenvolvimento autárquico e urbano que permita uma abordagem participativa e integrada dos diversos segmentos da sociedade sobre questões importantes atinentes à vida das próprias autarquias.

A fraca capacidade de arrecadação de receitas, que faz com que a maioria dos municípios dependa em mais de 77 por cento das transferências fiscais do Governo Central para a realização das suas despesas, bem como a vulnerabilidade de um número considerável de cidades aos desastres naturais também constituem outros desafios, segundo afirmou a titular do pelouro da Administração Estatal e Função Pública.

Namashulua deteve-se, na sua intervenção, sobre a questão da resiliência urbana, tendo em conta a localização geográfica do país, afirmando que cerca de dois por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique se perde em desastres naturais relacionados com as mudanças climáticas, como é o caso de excesso de chuvas e/ou cheias.

Disse que o Executivo tem a consciência de que a resiliência urbana deve ser vista como um assunto que vai além do controlo do risco de desastres naturais, devendo ser pensada como uma questão de sustentabilidade das cidades e de todos os sistemas sociais, económicos e políticos que nelas existem, promovendo um crescimento urbano sustentável que não acarrete danos ambientais.

Segundo as Nações Unidas, um terço da população no país vive em zonas urbanas, uma taxa que a sua representante em Moçambique estima que vai continuar a crescer, o que requer a adopção de políticas públicas que assegurem uma gestão transparente e sustentável envolvendo vários actores na elaboração de planos urbanísticos territoriais, dando primazia à aliança público-privada.