MEMÓRIAS SOBRE SAMORA: Samora carisma e líderança!

“MAIS do que ser um Presidente da República, Samora Machel foi um pai para nós, sobretudo no contexto de juventude em que vivíamos”. Assim começou por dizer Leonel Magaia, docente de Língua Portuguesa e revisor de imprensa na Sociedade do Notícias.

Convidado a falar sobre esta figura carismática, Magaia puxou da memória e referiu que o saudoso estadista foi uma figura que produziu a imagem daquilo que os jovens queriam ser futuramente. Mas também Samora produziu a imagem daquilo que eram as estratégias de construção de um país, baseados principalmente na produção da intelectualidade, tendo em conta também a importância dos operários e camponeses.

“O Presidente Samora olhava para todos esses extractos. E nós, jovens na altura, apesar dos comícios serem muito longos, tínhamos muito espaço e tempo para ir ouvir Samora Machel porque nos espelhávamos naquilo que ele dizia”, recorda.

Questionado sobre as circunstâncias em que teria recebido a informação do desaparecimento físico de Samora, Leonel Magaia revelou um facto curioso: “Eu estava na escola – na altura estudava na Escola Primária 25 de Setembro, em Quelimane, na província da Zambézia – e começaram a surgir rumores de que o avião do Presidente da República não tinha chegado e provavelmente se havia despenhado. Peguei em mim, fui para casa e fechei-me na casa de banho (isso é uma das coisas que nunca tinha dito a ninguém) e chorei convulsivamente. É como se tivesse perdido um ente querido directo”.

Para Magaia, naquele instante teve a sensação de que o país tinha ficado órfão, que Moçambique e o mundo haviam perdido um grande líder. “Era como se o país tivesse terminado aí, mas graças a Deus o Presidente Joaquim Chissano soube dar continuidade da governação do país de uma forma extraordinária que até hoje as lideranças subsequentes continuam a levar a nação a bom porto. E isso me alegra bastante”.

Para ele, pensar que havia a necessidade de continuar a trilhar os caminhos iniciados por Samora Machel transformou o pensamento da juventude e catapultou-os para novas batalhas. “E ainda hoje nos espelhamos nos ideais de Samora Machel”, refere Leonel Magaia, para quem, como fruto da estratégia e capacidade de organização que criou ao nível do Estado Moçambique não tinha índices elevados de criminalidade e corrupção, por exemplo. E isso era fruto de exercícios de aprendizagem que era depois implementada.

Reconhece que os contextos são diferentes, no entanto avança que Samora Machel ensinou ao povo que era preciso, sobretudo, uma organização séria e firme para liderar batalhas, como por exemplo o combate à criminalidade e corrupção.

“O Presidente Samora Machel tinha uma aversão muito grande à corrupção. E os seus discursos ainda hoje continuam actuais nesta e noutras matérias. Isso significa que, mais do que nos espelharmos ontem, devemos, hoje, pegar nesses ensinamentos para estruturar estratégias que possam catapultar Moçambique para outros patamares”, anota.

Fala ainda da afeição que o proclamador da independência nacional tinha para com as crianças, referindo que ele percebia que o futuro do país residia ali, ao mesmo tempo que recorda a sua ternura pelos jovens, a quem procurava saber sobre os seus problemas. Isso produzia na juventude uma liberdade de espírito muito grande, fazendo com que o país abraçasse Samora Machel.

“Samora Machel era somente um chefe, mas foi um grande líder. E como tal criou estratégias de liderança e de promoção do país e dos seus ideais. Era um homem de ideias. Produzia-as e fazia o país pensar em estratégias para catapultar-se para o desenvolvimento. O socialismo, mais do que uma ideologia, era uma forma de ser e de estar. E poucos são, senão nenhuns, aqueles que conseguem ser líderes”, frisa, ressalvando que a construção de um país depende da juventude que tem.