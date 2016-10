Aldeias foram sinal de visão urbanística

AS aldeias comunais foram um dos sinais da vontade política do Governo em preparar as comunidades locais para uma visão urbanística estruturada e baseada num processo de gestão e de implementação descentralizada.

Esta afirmação foi feita quarta-feira, em Maputo, pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, na abertura do I Fórum Urbano Nacional, que ontem terminou.

A governante disse que se tratou de um processo que consistiu no uso de técnicas básicas de planeamento e ordenamento territorial nas comunidades rurais, preparando-as para, a longo prazo, e dependendo do seu ritmo de crescimento, poderem se transformar em futuros centros urbanos, dentro dos padrões tecnicamente exigidos.

Segundo afirmou, devido ao conflito armado que durou 16 anos a história de urbanização em Moçambique conheceu uma desaceleração, sob ponto de vista qualitativo, com o recrudescimento do fluxo migratório da maior parte da população do campo para a cidade à procura de melhores condições de segurança e de vida.

Nesse espaço de tempo, indicou Namashulua, a população urbana cresceu em 26 por cento, gerando, assim, uma incapacidade de gestão da administração urbana face aos novos desafios impostos por aquele fluxo migratório acentuado.

O crescimento urbano acelerado, sob ponto de vista de fluxo populacional, implicou, de acordo com a governante, um rápido incremento de assentamentos informais e maior pressão sobre os serviços básicos, como os de saúde, água e saneamento e educação e a emergência de fenómenos como o desemprego, a ociosidade, a criminalidade e o risco de degradação da qualidade de vida, pois os centros urbanos não estavam preparados para tal demanda pelos seus serviços básicos.

O outro lado da situação é que as entidades gestoras dos centros urbanos foram impelidas a melhorar a sua capacidade de resposta às demandas pelos serviços básicos para oferecer uma qualidade de vida aceitável aos habitantes daqueles centros, segundo a ministra.

A partir dos finais da década de 1990, disse, o Governo iniciou a implementação de uma política nacional sobre a descentralização dos órgãos locais do Estado e de governação local. Esta política visa aproximar progressivamente da população a planificação e o poder de decisão, através da devolução da autoridade política, administrativa e fiscal aos governos locais, daí o surgimento das autarquias locais, que são parte integrante do plano de implementação da descentralização e que permitem o funcionamento de um sistema de governação participativo e inclusivo e eleição dos conselhos municipais.

Entre os temas discutidos no I Fórum Urbano Nacional constam “O Meio Urbano Como Factor de Desenvolvimento Local”; “A Resiliência Urbana às Mudanças Climáticas Visando Construir Cidades Equitativas e Sustentáveis”; “As Finanças Municipais”; “O Planeamento e o Ordenamento Territorial”; “A Habitação Urbana e as Infra-Estruturas Urbanas, nomeadamente o Saneamento, Abastecimento de Água, Energia Eléctrica e Transporte Urbano”.

Participam no encontro entidades governamentais, os presidentes dos conselhos municipais das 53 autarquias do país e seus vereadores das áreas das finanças e urbanização, técnicos de diversos ministérios, representantes da sociedade civil e parceiros de cooperação, incluindo as Nações Unidas.