MEMÓRIAS SOBRE SAMORA MACHEL: Samora tinha carácter humano forte

ELIAS Chirime fez parte dos primeiros motociclistas da Polícia destacados para fazer parte da escolta do Presidente Samora Machel logo após a proclamação da independência, em 1975.

É neste momento um dos mais antigos funcionários que participaram na criação do actual Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER).

Convidado a falar da figura do primeiro Presidente de Moçambique independente, Chirime declarou-se incompetente e pequeno demais para tal, dada a dimensão de Samora Machel, mas diz ter sido um privilégio estar ao lado dele, na qualidade de motociclista, com responsabilidade de o proteger.

Conta que entrou para a Polícia em 1973, numa altura em que todos os indivíduos que obtivessem melhor aproveitamento eram direccionados para áreas de especialidade e calhou que fosse para a Polícia de Trânsito. Em 1974 foi submetido ao curso de motociclistas.

“Quando começo a actividade de motociclista estavam a ser assinados os Acordos de Lusaka, que culminam com a independência, em 1975. Nesta altura as forças da FRELIMO assumem gradualmente o comando e é necessário fazer uma transição, porque a maioria dos agentes policiais era constituída por portugueses. Por essa via, era necessário integrar indivíduos que conheciam a toponímia da cidade de Maputo para a protecção dos responsáveis”, lembra-se Chirime.

Teve então o privilégio de ser um dos primeiros a fazer parte da escolta do PR, como chefe dos motociclistas. Tinha a missão de garantir a protecção em relação às vias públicas, escolas e cruzamentos por onde deveria passar o cortejo e havia outros elementos com responsabilidade pela segurança directa da figura do Presidente. Conta que esteve também na escolta para Chilembene, no dia do casamento de Samora.

Convidado a descrever o ambiente de trabalho com Samora Machel, Elias Chirime conta que teve muitos episódios que marcaram a sua vida e se recorda dele como uma pessoa muito atenciosa.

Recorda que um dia Samora sai do palácio, “olha para mim e pergunta, oh rapaz, como te chamas? E eu disse meu nome e volta a perguntar, de onde és? e respondi que era de Xai-Xai. A partir desse dia passou a me chamar Xai-Xai, incluindo o capitão Muchanga e Manuel Saize, que eram os responsáveis da segurança. Outra vez estávamos alinhados para sair e se dirige a mim e pergunta, ouve lá Xai-Xai, que horas são? E eu respondi: “Não tenha relógio, camarada Presidente”.

Depois de algumas semanas Samora visita Bulgária e outros países socialistas e no regresso manda o capitão Muchanga entregar uma lembrança ao nosso entrevistado.

“Era um relógio de marca Seconda, automático, que ele comprou para mim. Isso me marcou bastante, porque nunca imaginei que tomasse em consideração o facto de eu não ter um relógio. Outro episódio que nunca me esqueço deu-se no dia 10 de Agosto de 1977, por volta das 10.00 horas da manhã, na zona de Chinhambanine, quando o Presidente Samora decidiu levar o embaixador da Guiné Conacri em Maputo, Fodé Berété, a visitar a Ima e a Texlom, na Matola”, recorda Chirime.

Conta que nesse dia estava de folga, mas por se tratar de uma rota com um troço de terra batida e difícil para os motociclistas mandaram chamá-lo, devido ao domínio que tinha da mota.

“Eu era batedor principal e quando chegámos à Maquinag eu recuei, como mandam as regras, para alinhar a coluna e depois de ver que estava tudo bem avancei, mas quando chego na zona onde está agora a Portagem procuro verificar a distância que me separava dos outros motociclistas. Devido à velocidade que levava, mais de 140 quilómetros por hora, o espelho retrovisor dava uma trepidação que não permitia uma imagem nítida, pelo que virei a cabeça para trás e quando volto para frente só vi um vulto. Fiz uma travagem brusca e fui projectado para uma distância de 49 metros e arrastado pelo impulso por mais 15 metros de onde aquela pessoa foi embatida pela moto e morreu no local. Quem fez a peritagem deste acidente foi o actual general Weng San”, explica.

Acrescenta que não teve nenhuma fractura, somente ficou tonto e confuso, pelo que os médicos decidiram que fosse recuperar em casa junto da família, porque tinha dificuldades em reconhecer as pessoas.

Chirime conta que ainda em convalescença recebeu a visita do Presidente Samora na sua casa, no bairro Choupal, actual 25 de Junho, onde reside até agora.

“Apareceram muitos polícias na minha casa e logo a seguir o Presidente entrou e falou com a minha esposa. Perguntou onde eu estava e conduziu-lhe ao quarto onde estava. Trazia alguns sumos e disse: “Bom dia companheiro. Quando ouvi a voz de Samora não quis acreditar e fiquei a pensar que não estava mesmo doente só de olhar para ele e saber que estava preocupado comigo. Apesar do infortúnio que passei tive a oportunidade ímpar de perceber que a pessoa com quem trabalhava estava preocupada com qualquer um de nós, independentemente do seu estatuto e onde estivesse. Eu era apenas um motociclista e ele conhecia a todos de nome e quis ir lá me ver e disse: você vai ficar bem! E eu acreditei”, lembra-se a nossa fonte, e acrescenta que ficou em convalescença durante 15 dias e continuou a fazer acompanhamento ambulatório no Hospital Militar.

No mesmo ano, 1977, foi convidado como instrutor de motociclistas para a Presidência da República no ATCM e daí foi estabelecida a escolta específica de motociclistas ligados à DSR, tendo a partir dessa altura passado para chefe das Operações da Polícias de Trânsito da cidade e província de Maputo, para mais tarde ascender a comandante provincial desta subunidade.