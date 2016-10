NA FORMAÇÃO DO HOMEM: CP da Frelimo enaltece contributo do professor

A COMISSÃO Política do Partido Frelimo encoraja os professores a prosseguirem com zelo e dedicação a sua nobre missão, fazendo da escola um lugar incontornável no processo de educação da sociedade para os valores da paz, concórdia, unidade e desenvolvimento.

Este encorajamento foi expresso quarta-feira na 75.ª Sessão Ordinária do órgão, orientado pelo presidente do partido, Filipe Jacinto Nyusi, que analisou a actual conjuntura política, económica e social do país e do mundo.

Segundo o comunicado de imprensa recebido na Redacção do “Notícias”, a Comissão Política da Frelimo congratulou-se pelo contributo do professor na formação do Homem, partilha do conhecimento e transmissão de valores nobres, como a cidadania e o patriotismo.

A saudação da Comissão Política é extensiva ao movimento sindical, pela passagem, dia 13 de Outubro, dos 40 anos da criação da OTM-Central Sindical e reafirma o seu empenho na luta e defesa dos interesses dos trabalhadores, aos quais exorta a continuarem engajados no trabalho.

O documento indica que a Comissão Política apreciou positivamente o comunicado emitido, esta semana, pelaVice-Presidente da Comissão Europeia e Alta Representante para PolíticaExterna e Segurança, Federica Mogherini, que enaltece os esforços doPresidente Filipe Jacinto Nyusi na busca de uma pazefectiva e duradoira, reiterando o compromisso de continuar a cooperarcom Moçambique.

Saúda o Presidente da República pelo seu pragmatismo na condução dos destinos da nação, ponderação, tolerância e optimismo, alicerçados na abertura ao diálogo com todos os segmentos da sociedade.

Fazendo jus ao compromisso com o povo, Nyusi proveu um retiro que contou com a participação dos membros do Governo, governadores provinciais e personalidades notáveis para uma reflexão sobre os mecanismos de aumento da produção e produtividade dos sectores agrário e pesqueiro, tendo em vista garantir a segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos.

A Comissão Políticaenalteceu a postura e alto sentido de maturidade e responsabilidade do povo moçambicano, que perante as adversidades que o país enfrenta tem sabido reinventar-se, transformando-as em oportunidades e concentrando-se no aumento da produção e produtividade, através do trabalho rumo à estabilização económica.

O órgão de gestão do Partido Frelimofez um balanço positivo da III Sessão Extraordinária

do seu Comité Central, realizada nos dias 7 e 8 do mês corrente, que discutiu e aprovou as propostas de teses ao XI Congresso e de de revisão das directivas sobre as eleições internas e de revisão do código de conduta, instrumentos que irão viabilizar o trabalho das brigadas nas bases com vista à realização de eleições dos delegados à reunião magna.

Avaliou positivamente o trabalho em curso da preparação do XI Congresso, a ter lugar na cidade da Matola, província de Maputo, de 26 de Setembro a 1 de Outubro de 2017 e exortou os militantes e a população para se empenharem no estudo, divulgação e melhoria das teses que têm em vista encontrar soluções dos problemas do povo.

Deplorou todo o tipo de violência, pelo que expressou a sua condenação ao acto macabro que resultou na morte do membro do Conselho de Estado Jeremias Pondeca, e apelou às autoridades competentes a procederem em conformidade para que os responsáveis por este crime hediondo sejam responsabilizados.

Congratulou as Forças de Defesa e Segurança (FDS) pelo esforço na contenção da onda de criminalidade, característica das grandes cidades; dos ataques criminosos da Renamo, caracterizados pelo assassinato de pessoas, vandalização e destruição de infra-estruturas públicas e privadas, actos que se configuram um atentando aos direitos humanos e entrave nos esforços do desenvolvimento do país.

DIOMBA E PARRUQUE SAÚDAM PROFESSORES

O GOVERNADOR da província de Maputo, Raimundo Diomba, e o administrador da Matola, Júlio Parruque, também se associaram à saudação ao professor pelo 12 de Outubro.

Raimundo Diomba considera que o professor é um parceiro de visão e experiência na construção do conhecimento, assumindo o seu papel de promotor, orientador, mediador, motivador e gestor da aprendizagem, sendo a fonte de motivação para o aluno.

Falando na audiência que concedeu a um grupo representativo dos professores da província de Maputo, Diomba disse que o professor não deve ser o ponto final de qualquer aprendizado, mas sim o inicial do aprendizado, levando o aluno a questionar, inovar, desenvolver e procurar respostas.

Acrescentou que o professor deve ser aquele que aponta o caminho, tornando-se num emancipador do saber.

“A humanidade precisa de educadores com visão emancipada que possibilitem transformar as informações em conhecimento e em consciência crítica, de modo a formar cidadãos sensíveis e que busquem um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos”, afirmou.

Por seu turno, o administrador Júlio Parruque considera, em mensagem recebida na Redacção do “Notícias”, que a partir da sala de aulas os professores dão o seu melhor, educando e formando homens e mulheres para serem donos do seu futuro.

“Inspirados na sensibilidade de SuaExcelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de

Moçambique, para com o papel e missão intransferíveis do professor na construção da sociedade

moçambicana, bem assim nos desafios da classe, enaltecemos o empenho dos mais de cinco mil

professores do nosso distrito e município da Matola, que com elevado sentido de responsabilidade garantem a instrução e promoção do conhecimento científico. Queremos contar sempre com esta geração de professores de que nos orgulhamos, que todos os dias ensinam, todos os dias dão vida às salas de aula”, refere na mensagem o administrador da Matola.

Parruque considera que com elevado sentido de responsabilidade os professores garantem a instrução e promoção do conhecimento científico.

“O Governo do Distrito da Matola reafirma o seu compromisso de contribuir da melhor forma possível no processo de elevação das condições de trabalho e de vida do professor. Encoraja vivamente o professor a manter a sua verticalidade para com os princípios da classe, nomeadamente o compromisso com os alunos, os pais e encarregados de educação, com a sociedade e compromisso de integridade”, diz.