Segundo PM: Conhecer a verdade sobre Mbuzini é imperativo patriótico

O DESFECHO da tragédia de Mbuzini que vitimou o primeiro Presidente de Moçambique independente, Samora Machel, e outros 34 membros da sua comitiva, continua a ser prioridade nacional e imperativo patriótico para o governo moçambicano, que ainda empreende esforços para o seu esclarecimento.

A garantia foi dada na manhã de hoje, pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, quando discursava durante as cerimónias centrais de homenagem a Samora Machel, em Mbuzini, na África do Sul.

“Manifestamos a nossa convicção de que a verdade sobre o bárbaro assassinato seja esclarecida ao povo moçambicano. O desfecho da morte de Samora Machel continua a ser prioridade nacional e um imperativo patriótico. Apreciamos e encorajamos os esforços em curso que o governo Sul-Africano tem feito para esclarecer as circunstâncias do trágico acidente que vitimou o nosso saudoso presidente” destacou.

Agostinho do Rosário referiu que as boas lições extraídas da luta contra o Apartheid devem prevalecer para orientar a convivência harmoniosa e desenvolvimento sustentável de Moçambique e África do Sul.