Samora: um homem de convicções

SAMORA Moisés Machel não só se preocupava com a paz e estabilidade em Moçambique, mas também nos países da região. Na sua última visita à província de Tete, reafirmou no distrito de Cahora Bassa que o seu maior sonho era ver as independências da Namíbia e do Zimbabwe, além da queda do apartheid, o regime de segregação racial que existia na África do Su.

De acordo com o antigo administrador do distrito de Cahora Bassa, Pedro Rafael, o Presidente Samora revelou durante a visita que tinha conhecimento do plano que visava assassiná-lo, mas também manifestou o grande abomino contra o governo do Malawi pelo apoio que prestava ao movimento de desestabilização.

“Samora afirmou que foi o único Chefe de Estado que na cimeira dos países da Linha da Frente, realizada no Malawi, apontou o Presidente Kamuzu Banda como inimigo da região e que, se continuasse a alimentar as forças de destabilização, Moçambique cortaria as relações de boa vizinhança e impediria o seu país de usar os portos da Beira e Nacala para as transacções comerciais para a África do Sul e Zimbabwe”, contou Pedro Rafael.

De acordo com a fonte, Samora jurou que qualquer conspiração contra o país ou a sua pessoa seria neutralizada. Afastava eventual morte atingido por uma bala. “De bala é que não vou morrer, …. talvez no avião”, afirmou Samora em Cahora Bassa.

“Samora era um homem de fortes convicções, bravo e determinado. Quando andasse a seu estilo característico, não dobrava o joelho. Era seguro de si próprio. Na reunião com os trabalhadores da HCB, entoou a canção ‘Kanimambo, Frelimo’ assobiando e os presentes corresponderam. Brincava e trabalhava. Era contra discriminação racial. Quando chegou ao aeródromo do Songo, trajando o seu empolgante uniforme militar com platinas de Marechal brilhando sobre seus ombros, com o seu sorriso ameno, “arrancou” duas crianças que estavam no colo dos respectivos pais. Uma negra e outra branca. As duas brincaram com a barba do Presidente e tudo aquilo emocionou a multidão que enchia a pista do Songo”, lembrou Pedro Rafael.

Diz que conheceu Samora Machel em Dezembro de 1977, na sua qualidade de delegado ao III Congresso da Frelimo. Foi deputado da Assembleia Popular e primeiro administrador de Morrumbene, província de Inhambane, depois da independência nacional. Trabalhou também como administrador nos distritos de Mocuba, Alto Molócuè, Angónia, Zavala, Massinga e Cahora Bassa. Foi director provincial do STAE na Zambézia, nas primeiras eleições gerais, e ficou aposentado depois de ter sido chefe da Inspecção Administrativa junto do Gabinete do Governador da província de Inhambane.

FOI UM PRESIDENTE NECESSÁRIO - MARTA MUNGOI, PASTORA E PROFESSORA

Quando o Presidente Samora Machel morreu, a professora Marta Mungoi, que também é pastora da Igreja Presbiteriana de Moçambique, tinha apenas 12 anos, mas lembra-se da fama, firmeza e, sobretudo, da sua rigorosidade a bem de todos.

“Nessa altura, ouvi dizer que Samora era muito exigente e, por isso, era temido. Mas hoje, quando escuto os seus discursos gravados, fico com pena de mim mesma pelo facto de não ter tido a oportunidade de trabalhar com ele”, afirmou a professora Marta.

Marta admite que, pela consciência patriótica com que se notabilizou ao serviço do povo, do continente e do mundo, Samora era um homem capaz de se adaptar a todos os momentos e conjunturas do país e da região. Pensa que se, fosse vivo hoje, estaria a conduzir os destinos de Moçambique obedecendo às regras políticas e democráticas no mundo.

“Ele era versátil e maleável. Precisamos de muitos Samoras no país. É necessário que todos saibamos que ao fazer bem as coisas, tal como ele queria, ganhamos nós próprios, e não os outros. É preciso cortar o espírito de ‘faz de conta’ que, infelizmente, ainda reina em muitos moçambicanos, porque desta forma não vamos construir o país com que Samora sonhou e por que morreu”, indicou a pastora Marta Mungoi.

EX-PR PORTUGUÊS DESTACA DIMENSÃO HISTÓRICA DE SAMORA

O ANTIGO Presidente da República portuguesa Ramalho Eanes destacou o “amigo” e a “personagem de histórica dimensão”, falecido num acidente aéreo em Mbuzini, África do Sul, a 19 de Outubro de 1985.

“É difícil e doloroso falar de Samora Machel porque pungente é falar de um amigo que partiu cedo, sobretudo sendo uma personagem de histórica dimensão”, disse à Lusa o antigo Chefe de Estado português, que destaca particularmente a “personalidade forte” de Machel, “servida por amplos talentos de espírito e raras qualidades de temperamento”.

Considerando que o Presidente Samora soube “paradigmaticamente responder à evolução das circunstâncias internas e externas, a novas e diferentes conjunturas, sempre bussolado pelo superior interesse da pátria moçambicana”, Eanes lembra que a relação institucional evoluiu para uma relação de “amigos, amigos que não raro trocavam telefonemas”.

“Só em Setembro de 1979 me encontrei pessoalmente com Samora Machel, em Angola, nas cerimónias fúnebres de Agostinho Neto. Travámos, então, uma conversa franca, em que abordámos o contencioso ainda existente e a urgente conveniência em resolvê-lo e em normalizar as relações entre os nossos países. Convidou-me Samora Machel a visitar Moçambique, visita que fiz, apesar das muitas incompreensões e de não poucas resistências, em Novembro de 1981”, acrescentou o general.

Nas suas declarações, Ramalho Eanes disse ter ficado “impressionado pelo carinho e amizade com que foram recebidos nessa visita e conta também que, dois anos depois, quando retribuiu o convite, foi preparada “uma visita muito especial, na qual os portugueses descobriram o verdadeiro Samora Machel – a sua dimensão de estadista, a sua cuidada cultura africana, o seu amor às nossas coisas e às nossas gentes”.

Portugal, lembra, “ficou a olhá-lo com simpatia e respeito, e Samora e Graça Machel ficaram a perceber este Portugal que é tão pequeno na geografia quão grande é na história e na cultura”.