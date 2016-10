Memórias sobre Samora Machel - CONTA Margarida Buque: Celebrámos a sua despedida sem sequer nos apercebermos

UM dos momentos marcantes que a enfermeira aposentada Margarida Buque, amiga de Samora e tia de uma das suas filhas, guarda na memória é a confraternização de despedida que o falecido Presidente preparou à sua família, sem que nenhum dos convivas se apercebesse do propósito.

Provavelmente para não dar pistas, Samora não quis dizer que o acto marcava a sua despedida para a Tanzania, onde se juntaria aos outros combatentes para iniciar a luta de libertação nacional.

Na altura, na década de 1960, Samora era namorado de uma mulher de nome Irene, irmã de Margarida Buque, uma relação que resultou numa filha. Conta a fonte que momentos antes da sua partida para a luta armada de libertação Samora lhe teria confidenciado, várias vezes, que iria embora sem que, no entanto, dissesse para onde.

Uma das coisas que deixou escapar é que tinha pena da namorada, cuja filha tinha apenas alguns dias de vida.

“Na família, eu era a pessoa muito amiga e próxima a Samora, mas em nenhum momento me segredou para onde tencionava ir. Lembro-me que numa das ocasiões em que minha irmã não andava por perto me segredou que todas as quartas-feiras era intimado pela PIDE para interrogatórios, o que, na sua óptica, podia terminar com a sua morte”, recorda-se.

Do tempo de convivência em casa da sua família, recorda-se de alguns episódios como, por exemplo, os dotes de Samora na cozinha.

“Comprava ou mandava comprar uma galinha. Nós depenávamos e ele temperava. Cozinhava pessoalmente em duas panelas de barro, uma com o conteúdo e com a outra tapava. Sem água saía um bom estufado que todos comíamos com muito gosto”, conta.

Recorda-se que num fim-de-semana Samora Machel mandou comprar duas caixas de refrigerantes, ingredientes para uma refeição farta e ainda trouxe uma garrafa de bebida alcoólica que ofereceu à sua tia. “Os dois brindaram de uma maneira não comum, mas ninguém entendeu as razões. Foi um dia muito diferente para todos. Depois disso, ele desapareceu e só voltaria a ser visto volvidos mais de 10 anos, já como alto dirigente”, disse.

Sobre como classifica a figura de Samora Machel, Margarida Buque disse ter sido uma pessoa afável, cómica, que memorizava tudo e todos e, acima de tudo, um grande amigo.

“Lá em casa vivíamos com uma moça que mal se expressava em português, e cada vez que Samora lançava piadas para ela dizia: 'Samora, estás-me a começar'”.

Volvidos muitos anos, depois da luta e da independência e com Samora já Presidente da República, ele não se esqueceu desses momentos e se lembrava de cada uma das pessoas com as quais tinha lidado em casa de Margarida Buque.

“Já casado com a mamã Graça, fui à casa deles várias vezes. Perguntava-me por todos quanto conheceu na família, desde a minha tia, que já havia falecido, à moça com quem brincou lá em casa, que já estava fora do nosso contacto, isto para ver que não se esquecia facilmente das pessoas”, realça.

Já na Presidência da República, a interlocutora conta que passou momentos também memoráveis, pois várias vezes recebeu convites de Samora Machel sempre que a ocasião o justificasse.

“Eu e o meu marido fomos lá várias vezes. Lembro-me que o último contacto foi a 4 de Junho de 1986, quando íamos a uma reunião com familiares do marido da minha sobrinha Ornila. Nessa ocasião, falou-me da existência de um plano para o assassinar.”

Margarida Buque afirmou ter recebido a notícia da morte de Samora Machel durante uma viagem de regresso de Zandamela, província de Inhambane. “Já na Manhiça, a cerca de 75 quilómetros da cidade de Maputo, alguém nos disse: Presidente morreu com todo o seu elenco num acidente aéreo, mas ninguém acreditou”.

“Já no cruzamento de Malhazine, um militar mandou parar o autocarro para nos falar da tragédia. Foi muito difícil acreditar ”, lembra-se com tristeza.

Conta que até hoje lhe dói bastante ver as imagens dele. “A tristeza toma conta de nós até hoje. Apesar de não ter casado com a nossa irmã, tínhamos um nível de amizade tal que a sua morte nos deixa um vazio enorme. Foi bastante difícil”, sublinha.

Margarida Buque afirma que Samora Machel foi um grande homem. Compara-o com um emissário de Deus para salvar os moçambicanos e justifica: “Ele era uma pessoa com baixo nível de escolaridade, mas conseguia liderar um sistema que moveu grandes académicos e empresários, obrigando-os a regressar para os seus países”, realça.

Para Buque, Samora foi uma dádiva, pena que tenha durado pouco tempo.

Afirma que pode ter tido falhas, como qualquer ser humano as tem. Mas ele foi um grande homem, corajoso, que fez tudo para sentirmos o sabor da independência e construirmos este país. “Não sei se há-de aparecer um outro Samora para Moçambique. Lembro-me da frase que ele gostava de dizer: o verdadeiro militante da Frelimo é o primeiro no sacrifício e último nos benefícios, e não é o que temos estado a testemunhar hoje, em que um dirigente num ou dois anos de mandato tem tanta riqueza acumulada”, lamentou.

Um dos exemplos da sua determinação e sacrifício pela pátria pode-se ver no que ele deixou como património, que a olhos de qualquer um foi quase nada para um dirigente do seu nível.

Margarida Buque trabalhou para a Saúde por 45 anos e dirigiu os destinos da Associação dos Enfermeiros de Moçambique (ANEMO), dentro do Hospital Central de Maputo, durante 10 anos. Aposentada há 10, agora dedica-se à agro-pecuária.